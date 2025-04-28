Tuyển Trợ lý Ninja Van làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Ninja Van
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Thửa đất số 674, tờ bản đồ số 1 địa chỉ Ấp 1 xã Đức Hòa Đông, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Bàn giao, quản lý, giám sát hàng hóa tại trạm.
Quản lí lộ trình tài xế giao hàng, phân loại kiện hàng theo tuyến đường, giám sát lộ trình bảo đảm lái xe hoàn thành lộ trình được giao và tỉ lệ giao hàng thành công cao nhất.
Quản lý thu và nộp tiền COD (tiền thu hộ) từ tài xế giao hàng xe máy.
Kết hợp bộ phận khác hỗ trợ xử lý các yêu cầu của khách hàng và các vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp, trung cấp hoặc cao đẳng trở lên
Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản
Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong ngành vận tải là một lợi thế.
Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản
Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong ngành vận tải là một lợi thế.
Tại Ninja Van Thì Được Hưởng Những Gì
Lương và phúc lợi:
Đào tạo và phát triển:
Đào tạo và phát triển:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ninja Van
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI