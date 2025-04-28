Tuyển Trợ lý Ninja Van làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Thửa đất số 674, tờ bản đồ số 1 địa chỉ Ấp 1 xã Đức Hòa Đông, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Trợ lý

Bàn giao, quản lý, giám sát hàng hóa tại trạm.

Quản lí lộ trình tài xế giao hàng, phân loại kiện hàng theo tuyến đường, giám sát lộ trình bảo đảm lái xe hoàn thành lộ trình được giao và tỉ lệ giao hàng thành công cao nhất.

Quản lý thu và nộp tiền COD (tiền thu hộ) từ tài xế giao hàng xe máy.

Kết hợp bộ phận khác hỗ trợ xử lý các yêu cầu của khách hàng và các vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp, trung cấp hoặc cao đẳng trở lên

Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong ngành vận tải là một lợi thế.

Tại Ninja Van Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phúc lợi:

Đào tạo và phát triển:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ninja Van

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.