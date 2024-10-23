Tuyển Trợ lý tiếng Trung THAI HOA SERVICE COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 22 Triệu

Mức lương 10 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 1, Lê Hiến Mai, Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 22 Triệu

Giúp sếp sắp xếp phòng livestream và idol live stream

Phiên dịch chính xác và xử lý các công việc hành chính công ty

Các nhiệm vụ khác do sếp giao

Với Mức Lương 10 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Nữ, 21-32t , trình độ Đại học

Yêu cầu ngoại ngữ: phiên dịch lưu loát tiếng Trung

Tư duy nhạy bén, năng lực học hỏi tốt

Tại THAI HOA SERVICE COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 9tr - 15tr ( có thể deal theo năng lực )

Chế độ, phúc lợi theo luật nhà nước VN và quy định công ty.

Môi trường làm việc thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại THAI HOA SERVICE COMPANY LIMITED

