Tuyển Trợ lý tiếng Trung THAI HOA SERVICE COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại THAI HOA SERVICE COMPANY LIMITED
Mức lương
10 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: số 1, Lê Hiến Mai, Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 22 Triệu
Giúp sếp sắp xếp phòng livestream và idol live stream
Phiên dịch chính xác và xử lý các công việc hành chính công ty
Các nhiệm vụ khác do sếp giao
Với Mức Lương 10 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: Nữ, 21-32t , trình độ Đại học
Yêu cầu ngoại ngữ: phiên dịch lưu loát tiếng Trung
Tư duy nhạy bén, năng lực học hỏi tốt
Yêu cầu ngoại ngữ: phiên dịch lưu loát tiếng Trung
Tư duy nhạy bén, năng lực học hỏi tốt
Tại THAI HOA SERVICE COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 9tr - 15tr ( có thể deal theo năng lực )
Chế độ, phúc lợi theo luật nhà nước VN và quy định công ty.
Môi trường làm việc thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân
Chế độ, phúc lợi theo luật nhà nước VN và quy định công ty.
Môi trường làm việc thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại THAI HOA SERVICE COMPANY LIMITED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI