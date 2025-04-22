Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty Cổ phần Phát Triển Y tế Thông Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Công ty Cổ phần Phát Triển Y tế Thông Minh
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/05/2025
Trợ lý tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại Công ty Cổ phần Phát Triển Y tế Thông Minh

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: D24

- NV14, Ô 25, Khu D, KĐT Lê Trọng Tấn – Geleximco, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Hỗ trợ Giám Đốc trong việc kết nối và đàm phán với Khách hàng/Phòng ban, theo dõi và ghi chép lại biên bản nội dung làm việc, cuộc họp.
Biên dịch tài liệu (Tiếng Trung) liên quan, tiếp nhận kiểm tra văn bản và tài liệu nội bộ của Công ty.
Hỗ trợ Giám Đốc trong việc điều phối, theo dõi, đôn đốc và phối hợp công việc trong nội bộ Phòng ban và các bộ phận liên quan.
Hỗ trợ Giám Đốc trong công việc hàng ngày và báo cáo kết quả với Giám Đốc.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cao đẳng trở lên các ngành QTKD, ngôn ngữ Trung, Marketing...
Tiếng Trung Thành Thạo (tối thiểu HSK5 trở lên)
Thành thạo tin học văn phòng
Yêu cầu tối thiểu 1 kinh nghiệm trong lĩnh vực trợ lý (ưu tiên ngành thiết kế, nột thất, xây dựng)
Kỹ năng lãnh đạo và tạo động lực.
Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề.

Tại Công ty Cổ phần Phát Triển Y tế Thông Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực từ 12tr – 16tr
Thời gian làm việc từ: 8:30 AM – 5:30 PM, Thứ Hai – Thứ Sáu, và Thứ Bảy về 16h
8:30 AM – 5:30 PM
Nghỉ Trưa: 12:00 PM – 1:30 PM.
12:00 PM – 1:30 PM.
Thu nhập: 13 tháng lương/năm. Review tăng lương 1 lần/năm.
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Luật bảo hiểm.
Thưởng Quý, thưởng các dịp Lễ Tết: Tết dương lịch, Quốc khánh, 30/04 - 01/05, Trung thu..).
Được training khi bắt đầu và trong quá trình làm việc..
Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, luôn hỗ trợ và giúp đỡ nhau.
Môi trường làm việc văn minh, công bằng.
Các hoạt động của Công ty: Du xuân, trong nước, nước ngoài,… được tổ chức hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát Triển Y tế Thông Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 19 Lê Thanh Nghị, Quận Hai Bà Trưng, TP. HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

