Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng L2, Tòa Mỹ Sơn Tower, 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tư vấn, chốt đơn cho khách hàng qua phần mềm Pancake;

Lên đơn theo yêu cầu của khách hàng;

Check tồn sản phẩm tại kho trước khi lên đơn cho khách.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm trực page qua các phần mềm: pancake, nhanhvn…

Có laptop;

Nhanh nhẹn, cẩn thận.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6,5triệu; thưởng doanh số => Thu nhập 10-20 Triệu

Có cơ hội thăng tiến lên vị trí chuyên viên, Leader;

Được đào tạo 1-1 khi bắt tay vào làm việc;

Được thưởng lương tháng 13; thưởng nhân viên xuất sắc;

Được hưởng các phúc lợi về thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, thai sản;

Được đi du lịch cùng công ty tối thiểu 1 lần/năm;

Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo quản lý nguồn, cử đi học các khóa học liên quan tới nghiệp vụ tại các cơ sở đào tạo chất lượng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS

