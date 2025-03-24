Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng L2, Tòa Mỹ Sơn Tower, 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Tư vấn, chốt đơn cho khách hàng qua phần mềm Pancake;
Lên đơn theo yêu cầu của khách hàng;
Check tồn sản phẩm tại kho trước khi lên đơn cho khách.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm trực page qua các phần mềm: pancake, nhanhvn…
Có laptop;
Nhanh nhẹn, cẩn thận.
Có laptop;
Nhanh nhẹn, cẩn thận.
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6,5triệu; thưởng doanh số => Thu nhập 10-20 Triệu
6,5triệu
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí chuyên viên, Leader;
Được đào tạo 1-1 khi bắt tay vào làm việc;
Được thưởng lương tháng 13; thưởng nhân viên xuất sắc;
Được hưởng các phúc lợi về thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, thai sản;
Được đi du lịch cùng công ty tối thiểu 1 lần/năm;
Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo quản lý nguồn, cử đi học các khóa học liên quan tới nghiệp vụ tại các cơ sở đào tạo chất lượng.
6,5triệu
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí chuyên viên, Leader;
Được đào tạo 1-1 khi bắt tay vào làm việc;
Được thưởng lương tháng 13; thưởng nhân viên xuất sắc;
Được hưởng các phúc lợi về thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, thai sản;
Được đi du lịch cùng công ty tối thiểu 1 lần/năm;
Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo quản lý nguồn, cử đi học các khóa học liên quan tới nghiệp vụ tại các cơ sở đào tạo chất lượng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI