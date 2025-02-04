Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: KCN Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, TP. Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý kế hoạch làm việc, kiểm soát số lượng nhân lực của nhân viên bảo vệ

- Đào tạo và kiểm tra nhân viên bảo vệ (đầu vào và định kỳ)

- Giám sát nhân viên bảo vệ chấp hành tiêu chuẩn vận hành/ tiêu chuẩn làm việc của công ty

- Kiểm soát các khoản thưởng/ phạt đối với nhân viên bảo vệ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học bất kỳ chuyên ngành và có mong muốn làm việc lâu dài trong lĩnh vực an ninh bảo mật thông tin

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan

- Có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn

- Có thể làm việc theo ca ngày đêm hoặc ca hành chính

*** QUYỀN LỢI:

- Có ký túc xá cho CBCNV ở xa

- Có xe bus đưa đón CBCNV hàng ngày

- Được hưởng các chế độ thưởng & đánh giá tăng lương hàng năm theo quy định của Công ty

- Cung cấp Laptop làm việc, miễn phí ăn trưa

Tại Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin