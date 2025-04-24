Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Cụm công nghiệp Tiên Cường, Xã Tiên Cường, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Quản lý kho hàng theo tiêu chuẩn chính sách và tầm nhìn của công ty

- Giám sát các hoạt động trong kho như tiếp nhận, lưu kho, phân phối và bảo trì sản phẩm

- Sử dụng không gian kho để đạt hiệu quả cao nhất

- Duy trì các tiêu chuẩn về 5S, PCCC và an ninh

- Chịu trách nhiệm kiểm soát hàng tồn kho

- Lập báo cáo, thống kê thường xuyên (báo cáo tình trạng IN/OUT, báo cáo tồn kho v.v.).

- Thường xuyên cập nhật hệ thống lưu trữ dữ liệu

- Sắp xếp, phân công vai trò nhân viên kho

- Lựa chọn, định hướng, đào tạo và động viên nhân viên

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức để quản lý hiệu quả dòng hàng tồn kho

- khả năng phân tích độ chính xác và sự chú ý đến từng chi tiết

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Kỹ năng quản lý con người, bao gồm khả năng truyền cảm hứng, lãnh đạo, phân công công việc và giải thích ý tưởng

- Kỹ năng làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM

