Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE
- Hải Phòng: 75 Minh Đức, Tiên Lãng, Hải Phòng, Tiên Lãng
Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Triển khai kế hoạch thực hiện, hoàn thành chỉ tiêu doanh số, chỉ tiêu chất lượng dịch vụ của cá nhân và cửa hàng;
Điều hành hoạt động vận hành tại cửa hàng theo ca làm việc;
Phối hợp với QLCH quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên trong ca làm việc;
Quản lý hàng hóa và duy trì hình ảnh cửa hàng.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên;
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành bán lẻ/FMCG, 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Yêu thích và có tố chất dịch vụ (lịch sự, biết quan sát, lắng nghe, mong muốn hỗ trợ cho mọi người).
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng mức thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp + Lương doanh số + Thưởng KPI quý + Thưởng năm theo kết quả kinh doanh;
Được xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên hiệu quả làm việc;
Được nhận thưởng các ngày Lễ (Tết dương lịch, Tết âm lịch, 30/4 - 1/5, 8/3, 2/9), các phúc lợi (sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thâm niên,...) và tham gia BHXH;
Được cấp phát đồng phục để làm việc;
Được tạo cơ hội thăng tiến, phát triển lên vị trí quản lý hoặc tại khối văn phòng;
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo bài bản;
Được tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển kỹ năng công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
