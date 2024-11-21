Tuyển Customer Success Công Ty Cổ Phần Phê La làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Phê La
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Customer Success

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Customer Success Tại Công Ty Cổ Phần Phê La

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 289 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Customer Success Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

+ Hỗ trợ và xử lý các thông tin phản hồi từ khách hàng về sản phẩm.
+ Xử lý các đánh giá, phản hồi trên các sàn TMDT.
+ Quản lý và điều hành nhóm Xử Lý Đơn Hàng trong các tình huống: bổ sung ghi chú đơn hàng, hàng đổi trả/ hư hỏng, thời gian nhận hàng, hoàn tiền, xuất hoá đơn...
+ Phối hợp cùng team MKT để đảm bảo thông tin tư vấn KH: thông tin sản phẩm, chương trình ưu đãi, chính sách giao hàng, quy định giao tiếp/ kênh bán hàng.
- Quản trị rủi ro của thương hiệu, phát hiện các thông tin trên mạng xã hội, báo cáo sự việc và đề xuất hướng giải quyết cho cấp trên.
- Có kinh nghiệm xử lý khiếu nại từ cơ bản đến những trường hợp khó
- Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý nhằm đảm bảo trải nghiệm khách hàng tốt nhất.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học về lĩnh vực kinh doanh, marketing, thương mại điện tử...
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng và am hiểu hoạt động trên các sàn Lazada, Sendo, Shopee, Tiki...
Có kỹ năng giao tiếp tốt, giao tiếp qua điện thoại, không nói giọng địa phương, phản hồi qua tin nhắn khéo léo
Kỹ năng viết nội dung giải trình sự việc.
Thành thạo internet, có kỹ năng về word/excel, tin học văn phòng cơ bản và các công cụ liên quan phục vụ công việc
Nhanh nhẹn, trung thực, trách nhiệm với bản thân và công việc
7. Chịu áp lực tốt và cẩn thận

Tại Công Ty Cổ Phần Phê La Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 20.000.000 - 25.000.000
- Được đào tạo và có các chế độ khác theo quy định của công ty.
- Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, hoà đồng và cùng giúp đỡ phát triển.
- Được hưởng chế độ Team Building hàng năm.
- Được đóng BHXH, BHYT,... và Bảo hiểm sức khoẻ PTI
-Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, nghỉ T7 CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phê La

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Phê La

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 04-9A KCN Vĩnh Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai,Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

