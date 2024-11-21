Tuyển Customer Success Công Ty Cổ Phần Phê La làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 289 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh

+ Hỗ trợ và xử lý các thông tin phản hồi từ khách hàng về sản phẩm.

+ Xử lý các đánh giá, phản hồi trên các sàn TMDT.

+ Quản lý và điều hành nhóm Xử Lý Đơn Hàng trong các tình huống: bổ sung ghi chú đơn hàng, hàng đổi trả/ hư hỏng, thời gian nhận hàng, hoàn tiền, xuất hoá đơn...

+ Phối hợp cùng team MKT để đảm bảo thông tin tư vấn KH: thông tin sản phẩm, chương trình ưu đãi, chính sách giao hàng, quy định giao tiếp/ kênh bán hàng.

- Quản trị rủi ro của thương hiệu, phát hiện các thông tin trên mạng xã hội, báo cáo sự việc và đề xuất hướng giải quyết cho cấp trên.

- Có kinh nghiệm xử lý khiếu nại từ cơ bản đến những trường hợp khó

- Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý nhằm đảm bảo trải nghiệm khách hàng tốt nhất.

Trình độ: Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học về lĩnh vực kinh doanh, marketing, thương mại điện tử...

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng và am hiểu hoạt động trên các sàn Lazada, Sendo, Shopee, Tiki...

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giao tiếp qua điện thoại, không nói giọng địa phương, phản hồi qua tin nhắn khéo léo

Kỹ năng viết nội dung giải trình sự việc.

Thành thạo internet, có kỹ năng về word/excel, tin học văn phòng cơ bản và các công cụ liên quan phục vụ công việc

Nhanh nhẹn, trung thực, trách nhiệm với bản thân và công việc

7. Chịu áp lực tốt và cẩn thận

Tại Công Ty Cổ Phần Phê La Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 20.000.000 - 25.000.000

- Được đào tạo và có các chế độ khác theo quy định của công ty.

- Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, hoà đồng và cùng giúp đỡ phát triển.

- Được hưởng chế độ Team Building hàng năm.

- Được đóng BHXH, BHYT,... và Bảo hiểm sức khoẻ PTI

-Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, nghỉ T7 CN

