Tuyển Customer Success DROPPII làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 350 USD

Nhiệm vụ chính:

• Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi đến từ khách hàng, hỗ trợ giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin dịch vụ.

• Trực chat bot, phản hồi tin nhắn và hỗ trợ khách hàng qua các kênh trực tuyến.

• Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu hỗ trợ thông qua phiếu yêu cầu.

• Cập nhật thông tin lên hệ thống.