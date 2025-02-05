Tuyển Customer Success DROPPII làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 350 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Customer Success Tại DROPPII
Mức lương
Đến 350 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 3, Tòa nhà Paxsky, 26 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Customer Success Với Mức Lương Đến 350 USD
Nhiệm vụ chính:
• Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi đến từ khách hàng, hỗ trợ giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin dịch vụ.
• Trực chat bot, phản hồi tin nhắn và hỗ trợ khách hàng qua các kênh trực tuyến.
• Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu hỗ trợ thông qua phiếu yêu cầu.
• Cập nhật thông tin lên hệ thống.
Với Mức Lương Đến 350 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Thao tác máy tính thành thạo (soạn thảo văn bản, nhập liệu, sử dụng phần mềm nội bộ).
• Nhanh nhẹn, có khả năng xử lý tình huống linh hoạt và hiệu quả.
• Giọng nói dịu dàng, dễ nghe, tạo thiện cảm với khách hàng.
• Có thái độ tích cực, kiên nhẫn và tư duy chăm sóc khách hàng tốt.
Tại DROPPII Thì Được Hưởng Những Gì
Khác
Why You’ll Love Working Here Engaging and challenging work environment, focusing on the exciting domain of eCommerce. Hybrid working model with flexible hours. Employee Stock Ownership Program (ESOP): Enjoy the opportunity to be a company stakeholde
Cách Thức Ứng Tuyển Tại DROPPII
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
