Tuyển Customer Success CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 80 Triệu

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

Customer Success

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Customer Success Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

Mức lương
50 - 80 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 29 Đ. Thảo Điền, Thảo Điền, Quận 2

Mô Tả Công Việc Customer Success Với Mức Lương 50 - 80 Triệu

Lên kế hoạch hoạt động cho phòng telesale:
Xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng telesales theo chỉ tiêu doanh số từ Ban Lãnh đạo công ty theo tuần, tháng, quý và năm. Chịu trách nhiệm về chi tiêu doanh số của Phòng Telesale.
Triển khai kế hoạch, bàn giao chỉ tiêu cho từng nhân viên / từng nhóm.
Hoạch định chiến lược phát triển team Telesales
Đưa ra những chiến lược tiếp cận với danh sách data khách hàng cũ, thu hút và tạo niềm tin đối với khách hàng mới.
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ telesale:
Tuyển dụng, training, phát triển đội ngũ nhân viên Telesales về mặt chất lượng và số lượng
Đào tạo nâng cao kỹ năng của nhân viên trong Phòng, đồng thời tạo động lực cho các thành viên trong team đạt được mục tiêu cá nhân, không ngừng phát triển bản thân.
Thúc đẩy tinh thần, nâng cao kết quả làm việc nhằm đạt được mục tiêu đề ra của phòng Telesales.
Theo dõi, đốc thúc từng nhân sự trong team để đảm bảo KPI của từng nhân sự và của cả team (chất lượng, doanh số,..) và đánh giá hiệu quả công việc của từng nhân sự trong team để có định hướng cải tiến.
Xây dựng nội dung kịch bản, chất lượng dịch vụ:
Chịu trách nhiệm về nội dung tư vấn (kịch bản gọi điện), chất lượng dịch vụ, nội quy lao động của các nhân viên / trưởng nhóm trong phòng Telesales.
Xây dựng quy trình làm việc và kịch bản tư vấn qua kênh bán hàng online (Facebook, Instagram, Zalo,...) hiệu quả.
Theo sát các nội dung trao đổi giữa Telesales và các bộ phận khác, cùng với nhân viên telesales giải quyết trực tiếp những vấn đề phát sinh
Các công việc khác:
Tham mưu cho Ban lãnh đạo về cải tiến kịch bản gọi điện, chương trình đào tạo, quy trình công việc nhằm thúc đẩy doanh số.
Đánh giá hiệu quả hoạt động của các trưởng nhóm trong phòng.
Chịu trách nhiệm chung về hiệu quả hoạt động của phòng Telesales.
Phối hợp, hỗ trợ công tác tuyển dụng, đào tạo và tái đào tạo nhân sự của team.
Báo cáo công việc hàng ngày hoặc theo định kỳ lên Ban lãnh đạo công ty

Với Mức Lương 50 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ:
Tốt nghiệp Đại Học Chuyên ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh, hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Kinh nghiệm:
Từ 5 năm kinh nghiệm bán hàng qua điện thoại và 3 năm trở lên kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương, ưu tiên kinh nghiệm tại các spa, thẩm mỹ viện lớn, phòng khám, bệnh viện hoặc các hệ thông callcenter lớn.
Kỹ năng;
Có khả năng lead nhóm, quản lý 40-60 NS.
Kĩ năng giao tiếp, thuyết trình và xây dựng mối quan hệ tốt;
Có khả năng xử lí vấn đề, giải quyết tình huống hiệu quả.
Kỹ năng quản lý, đoàn kết nhân viên đạt được chỉ tiêu doanh số đề ra
Kỹ năng đào tạo nhân viên, thúc đẩy bán và tổ chức làm việc hiệu quả theo nhóm.
Yêu cầu khác:
Độ tuổi từ 30-45T
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Chịu được áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 60 – 80TR
Thưởng lễ/tết/sinh nhật,...
Xét tăng lương hàng năm..
Môi trường làm việc thân thiện/vui vẻ và có trách nhiệm,....
Thời gian làm việc: Xoay ca từ 8h00-18h00 và 11h00-20h00
Địa điểm làm việc: 29 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TPHCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 86 - 88 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

