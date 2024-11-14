Tuyển Customer Success Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 66 - 83 Triệu

Mức lương 66 - 83 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 7/28 Thành Thái, phường 14, quận 10, TPHCM, Quận 10

Mô Tả Công Việc Customer Success Với Mức Lương 66 - 83 Triệu

Tiếp nhận hỗ trợ, xử lý cuộc gọi từ tài xế và khách hàng sử dụng dịch vụ Ahamove qua tổng đài 1900 5454 11.

Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng/tài xế về thông tin tài khoản và tư vấn sử dụng dịch vụ.

Hỗ trợ ghi nhận và chuyểnthông tin cho phòng ban liên quan khi nằm ngoài phạm vi xử lý của tổng đài.

Đảm bảo các chỉ số KPI được yêu cầu.

Với Mức Lương 66 - 83 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ tốt nghiệp Trungcấp hoặc cao hơn, tuổi không quá 30.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm CSKH mảng call center từ 03 tháng trở lên.

Không vướng bận công việc, có thể làm việc xoay ca, sắp xếp ngẫu nhiên không cố định.

Ưu tiên ứng viên làm việc Lễ/Tết và tăng ca theo điều động của công ty (không thườngxuyên).

Khả năng giao tiếp, giải quyết khiếu nại tốt, giao tiếp thân thiện, có tinh thần cầu tiến.

Giọng nói dễ nghe, không quá nặng vùng miền.

Chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: (LCB + KPI + phụ cấp). (26 ngày công/tháng).

Thử việc: 5.800.000 - 7.000.000/ tháng.

Chỉnh thức: 6.550.000 – 8.300.000/tháng.

Hỗ trợ chi phí học việc,thời gian đào tạo.

Hỗ trợ chi phí gửi xe: 10.000đ/ngày làm việc tại công ty hoặc miễn phí gửi xe.

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Được nghỉ 1 ngày không cố định trong tuần.

12 ngày nghỉ phép/nămđối với nhân viên ký hợp đồng lao động chính thức.

Thưởng lễ tết, sinh nhật (tùy theo quy định của công ty).

Được trang bị đầy đủ các công cụ, trang thiết bị phục vụ công việc.

Được đào tạo, nâng cao kỹ năng CSKH và cơ hội thăngtiến lên các vị trí cao hơn.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung,năng động và có cơ hội học hỏi kinh nghiệm làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

