Tuyển Customer Success CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 42/2 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Customer Success Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Xây dựng và phát triển phòng ban Customer Success để mở rộng và phát triển bền vững.

Tạo giá trị cho khách hàng: Tham gia vào các cuộc thảo luận với khách hàng hoặc triển khai các phương pháp hiệu quả để đạt được các mục tiêu của khách hàng.

Theo dõi các chỉ số quan trọng: Xác định các chỉ số quan trọng trong việc thúc đẩy sự thành công của khách hàng từ đó tạo ra quy trình, các chỉ số KPI cần thiết để đánh giá hiệu quả công việc của từng tài khoản, đội ngũ và toàn doanh nghiệp.

Tăng cường sự hài lòng và triển khai hiệu quả sản phẩm từ đó giúp giữ chân khách hàng.

Hợp tác với bộ phận bán hàng: Làm việc với Sales,... để tối ưu hóa các chiến lược upsell và cross-sell nhằm tăng doanh thu.

Xây dựng chính sách khen thưởng, performance, khuyến khích nhân viên làm việc hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra,...

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất trên 1 năm kinh nghiệm trong vị trí Quản lý bộ phận trải nghiệm khách hàng,

Có kinh nghiệm đào tạo, quản lý bộ phận trải nghiệm khách hàng ở sản phẩm martech, SAAS (bắt buộc).

Có kỹ năng nghiên cứu, xây dựng công cụ, kỹ năng cá nhân tốt,

Có kỹ năng đào tạo và hướng dẫn đội ngũ thực hiện nghiệp vụ xuất sắc, giao tiếp và xử lý tình huống linh hoạt, chuyên nghiệp, giải quyết nhanh gọn các tình huống phát sinh trong quá trình trải nghiệm sản phẩm của khách hàng.

Có đam mê ngành dịch vụ và hiểu biết sâu sắc về mối quan tâm và suy nghĩ của khách hàng liên quan đến việc sử dụng sản phẩm và khả năng khắc phục sự cố khi cần thiết.

Tại CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ cố định thứ 7 & Chủ nhật.

Review lương định kỳ, thu nhập tốt.

Các chính sách lương, thưởng,... theo quy định của Công ty.

Môi trường làm việc năng động, tự do, hiện đại & thỏa sức sáng tạo.

Lương thưởng tháng 13, Year End Party hoặc du lịch hằng năm,...

Được tiếp cận với sản phẩm, xu hướng về Công nghệ hàng đầu thế giới.

Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHXH, Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật...và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

