Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Trưởng nhóm kiểm toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kiểm toán Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 124 Tôn Đức Thắng, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kiểm toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thu thập tài liệu, thông tin, theo dõi, nắm bắt, phân tích tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị được phân công chuyên quản.
- Soát xét báo cáo tài chính, số liệu kiểm kê hàng tháng, chi phí (giá vốn; chi phí quản lý; chi phí bán hàng; chi phí dự án; chi phí nhân sự...) và theo dõi sự biến động của tài sản và nguồn vốn tại các công ty/ đơn vị trực thuộc.
- Xây dựng và soát xét các quy trình nội bộ, Sổ tay kiểm soát thuộc lĩnh vực được phân công.
- Xây dựng kế hoạch ngân sách các đợt kiểm tra/ kiểm soát và làm thủ tục thanh toán, tạm ứng và hoàn ứng phục vụ các công tác kiểm tra/ kiểm soát của phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính nam
- Độ tuổi dưới 35 tuôi
- Tốt nghiệp Đại học trở lên.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương. Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tài chính.
- Có kinh nghiệm kiểm soát, khả năng phát hiện, khả năng nhạy cảm với các rủi ro và phân tích các rủi ro trong các hoạt động của doanh nghiệp.

Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Khác
Theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Thanh Liêm,Thị Trấn Kiện Kê

