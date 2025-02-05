Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Navigos Search

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Navigos Search

Mức lương
1,000 - 2,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD

1. Quản lý các công tác liên quan đến quan hệ cổ đông. Giúp việc cho Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp.
2. Giúp việc Ban lãnh đạo trong công tác lập, xây dựng, tổng hợp, báo cáo kế hoạch chiến lược của Công ty.
3. Đánh giá tình hình triển khai công việc theo kế hoạch và tham mưu Ban điều hành.
4. Quản lý hồ sơ tài liệu liên quan đến HĐQT (Biên bản họp, Nghị quyết, các tài liệu liên quan....)
5. Thực hiện các công tác khác do Ban lãnh đạo và GĐ Khối/Ban Kế hoạch đầu tư yêu cầu.

Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kinh tế, Kiểm toán, Đầu tư, Luật hoặc các chuyên ngành khác liên quan (Ưu tiên trình độ Thạc sỹ).
• Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, chứng khoán, tài chính, ngân hàng.
• Ưu tiên đã làm việc tại các công ty niêm yết, công ty chứng khoán hoặc công ty bất động sản.
• Sử dụng thành thạo tiếng Anh các kỹ năng.
• Có hiểu biết và kinh nghiệm trong công tác Kế hoạch, Đầu tư (lĩnh vực bất động sản).
• Có hiểu biết về loại hình Công ty cổ phần.
• Có hiểu biết quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
• Có hiểu biết về quy trình tổ chức họp Hội đồng quản trị.

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search

Navigos Search

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

