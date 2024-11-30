Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM QUỐC TẾ AN THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK 7 - A - TT01, Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện xác định mục tiêu kinh doanh, cụ thể như mở rộng thị trường, tăng doanh thu, đưa ra các chương trình thu hút khách hàng cho doanh nghiệp;

- Xây dựng chiến lược kinh doanh và lập báo cáo cho Quản lý và BGĐ Công ty;

- Chịu trách nhiệm phân tích các dữ liệu liên quan đến KH, công việc bán hàng, kết quả kinh doanh qua đó đưa ra các dự toán về doanh thu cho giai đoạn tiếp theo;

- Lên ngân sách, chi phí cho các hoạt động kinh doanh;

- Phối hợp làm việc với các phòng ban khác;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên;

- Chịu trách nhiệm đào tạo nhân sự trong nhóm, khu vực mình phụ trách.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing hoặc liên quan;

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing hoặc liên quan;

- Chuyên môn về xây dựng chiến lược và triển khai hoạt động bán hàng;

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm;

- Kỹ năng đàm phán & tư vấn tốt;

- Có kỹ năng lãnh đạo đội ngũ nhân viên.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM QUỐC TẾ AN THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

1. Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, cơ hội học tập, thăng tiến, nhiều chế độ đãi ngộ và quan tâm người lao động. Công ty có quy chế, chế độ chính sách lương thưởng rõ ràng đối với người lao động;

2. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước. Xét tăng lương hàng năm nếu đủ điều kiện;

3. Thưởng hiệu quả công việc, thưởng các ngày lễ, Tết, chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, chế độ tham quan du lịch hàng năm...;

4. Thời gian thử việc: 02 tháng;

5. Các quyền lợi khác theo quy định của Công ty.

Cơ hội thăng tiến:

- Tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên môn (Nếu cần)

- Huấn luyện kỹ năng mềm, tạo động lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý

- Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

- Mức lương hấp dẫn: Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM QUỐC TẾ AN THỊNH PHÁT

