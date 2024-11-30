Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM QUỐC TẾ AN THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM QUỐC TẾ AN THỊNH PHÁT
- Hà Nội: LK 7
- A
- TT01, Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện xác định mục tiêu kinh doanh, cụ thể như mở rộng thị trường, tăng doanh thu, đưa ra các chương trình thu hút khách hàng cho doanh nghiệp;
- Xây dựng chiến lược kinh doanh và lập báo cáo cho Quản lý và BGĐ Công ty;
- Chịu trách nhiệm phân tích các dữ liệu liên quan đến KH, công việc bán hàng, kết quả kinh doanh qua đó đưa ra các dự toán về doanh thu cho giai đoạn tiếp theo;
- Lên ngân sách, chi phí cho các hoạt động kinh doanh;
- Phối hợp làm việc với các phòng ban khác;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên;
- Chịu trách nhiệm đào tạo nhân sự trong nhóm, khu vực mình phụ trách.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chuyên môn về xây dựng chiến lược và triển khai hoạt động bán hàng;
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm;
- Kỹ năng đàm phán & tư vấn tốt;
- Có kỹ năng lãnh đạo đội ngũ nhân viên.
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM QUỐC TẾ AN THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
2. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước. Xét tăng lương hàng năm nếu đủ điều kiện;
3. Thưởng hiệu quả công việc, thưởng các ngày lễ, Tết, chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, chế độ tham quan du lịch hàng năm...;
4. Thời gian thử việc: 02 tháng;
5. Các quyền lợi khác theo quy định của Công ty.
Cơ hội thăng tiến:
- Tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên môn (Nếu cần)
- Huấn luyện kỹ năng mềm, tạo động lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý
- Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.
- Mức lương hấp dẫn: Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM QUỐC TẾ AN THỊNH PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
