Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 ngõ 279 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên kinh doanh, theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc đội nhóm.

Thúc đẩy tinh thần làm việc, tạo động lực để đội nhóm hoàn thành chỉ tiêu doanh số hàng tháng, quý, năm.

Phát triển khách hàng mới, duy trì và chăm sóc khách hàng hiện tại, xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững.

Lập kế hoạch bán hàng dựa trên phân tích nhu cầu và lịch sử mua hàng, đảm bảo đáp ứng mục tiêu doanh thu.

Đàm phán, ký kết hợp đồng, quản lý công nợ và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh với khách hàng.

Đảm bảo nguồn hàng sẵn có, phối hợp với các phòng ban để giao hàng đúng tiến độ và chất lượng.

Báo cáo kết quả kinh doanh, đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ. Tuổi từ 22-38 tuổi

Trình độ học vấn / chuyên môn: Cao đẳng trở lên

Trình độ ngoại ngữ / tin học: Tốt

Năng lực / kỹ năng: Tốt

Số năm kinh nghiệm làm việc: >3 năm ở vị trí tương đương

Các yêu cầu khác (nếu có): Có kinh nghiệm bán hàng tiêu dùng là một lợi thế

Ưu tiên biết pha chế.

Tại Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, review lương hàng năm, thưởng lễ tết theo quy định của công ty.

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT,...

Trải nghiệm, làm việc với khách hàng trên khắp cả nước

Đào tạo bài bản các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm

Mở rộng, thử thách với những kiến thức, vị trí mới

Làm việc trong môi trường trẻ, cởi mở, năng động, nhiều động lực phát triển

Được hưởng các ưu đãi muahàng dành riêng cho nhân sự công ty Horecavn

Tham gia các hoạt động đào tạo nội bộ, liên hoan, du lịch năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.