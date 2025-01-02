Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương cứng (10 triệu

- 15 triệu) + thưởng doanh số + phụ cấp. Thu nhập trung bình từ 20 triệu

- 30 triệu/tháng. Lương cứng không phụ thuộc KPI Đảm bảo quyền lợi về chế độ lương thưởng, chính sách thưởng hoa hồng, chính sách khích lệ nhân sự có thành tích tốt Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, voucher mua sắm mỹ phẩm hàng tháng trên App Hebela. Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân. Hỗ trợ, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên bao gồm: giám sát chất lượng, số cuộc gọi và doanh số của nhân viên hàng ngày.
Xây dựng và triển triển khai kế hoạch làm việc cho team; Phân bổ data khách hàng cho nhân viên.
Lên quy trình quản lý, đào tạo và phát triển kỹ năng nhân viên; Hỗ trợ xử lý tình huống, huấn luyện nhân viên về kỹ năng giao tiếp qua điện thoại và nghiệp vụ sản phẩm.
Xử lý các vấn đề trong quá trình tư vấn và làm việc của nhân viên: Khách hàng khó tiếp cận, Khách hàng cần hỗ trợ gấp trong ngày.
Chịu trách nhiệm về doanh số của nhóm theo ngày, tuần và tháng; Thúc đẩy, quản lý để mỗi nhân viên đạt được chỉ tiêu hàng tháng.
Tiếp nhận đào tạo cho nhân viên mới.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc là nhân viên kinh doanh có doanh số cao.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm.
Có kỹ năng lãnh đạo và đào tạo nhóm, khả năng nắm bắt tâm lý con người.
Kỹ năng giải quyết vấn đề để hỗ trợ nhân viên trong nhóm khi gặp khó khăn trong cuộc gọi.
Khả năng tự tạo động lực và chủ động trong công việc.
Nhiệt huyết, năng động, giao tiếp tốt, tư duy dịch vụ khách hàng tốt.
Có laptop cá nhân để làm việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Tòa Center Building, Dự án Hapulico Complex, số 1 đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung

