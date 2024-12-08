Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20 Núi Trúc, Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Chăm sóc khách hàng và tư vấn bán các sản phẩm của công ty;

Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng; Duy trì những quan hệ khách hàng hiện có;

Thiết lập những những mối quan hệ khách hàng mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức lịch làm việc hàng ngày, chăm sóc những khách hàng tiềm năng khác;

Lập kế hoạch công việc, quản lý công việc trong team Kinh doanh và thực hiện theo kế hoạch được duyệt;

Nắm được quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, Nữ, ngoại hình sáng, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Marketing, Thương mại, Kinh tế, Kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan kiến trúc, nội thất;

Từ 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sale thiết kế và thi công, các loại công trình nội thất hoặc bất động sản;

Chịu khó, chịu áp lực tốt;

Trung thực, nhanh nhẹn, biết sắp xếp và điều phối công việc linh hoạt;

Năng động, sáng tạo, có khả năng nắm bắt xu hướng kịp thời;

Kỹ năng giao tiếp, đám phán, thuyết phục và tạo mối quan hệ tốt;

Khả năng quản lý đội nhóm, hướng dẫn, phân công công việc;

Có kỹ năng tư vấn, biết lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng.

Tại Công ty cổ phần Xhome Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15- 18tr + %sl

Đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi khác (ngày phép, thưởng lễ tết, du lịch, khám sức khoẻ,...)

Đào tạo chuyên môn liên tục, làm việc với đội ngũ nhân sự có chuyên môn cao, nhiệt tình.

Ngày bắt đầu đi làm: Ngay sau khi công ty phỏng vấn đạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Xhome Việt Nam

