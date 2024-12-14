Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC
Ngày đăng tuyển: 14/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 58/61 Phạm Tuấn Tài, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng & mở rộng thị trường nhằm mục đích quảng bá các dịch vụ y tế của cơ sở y tế, đề xuất, tư vấn các chương trình, gói khám sức khỏe, dịch vụ y tế cho khách hàng;
- Xây dựng kế hoạch, chạy thị trường, kết nối các cá nhân & doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu sử dụng các dịch vụ y tế chuẩn quy mô bệnh viện.
-
- Phối hợp với đội ngũ Marketing tổ chức các chương trình, sự kiện trong và ngoài cơ sở

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Phong cách làm việc quyết liệt, bám đuổi mục tiêu, nói ít làm nhiều, thực thi tốc độ.
- Đam mê và tâm huyết với lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe.
- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, thuyết phục và giải quyết tình huống.
- Có khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập và quản lý thời gian tốt.
- Kỹ năng xây dựng quan hệ, đàm phán, chốt hợp đồng.
- Kỹ năng training, quản lý đội nhóm.
- Phong thái chuyên nghiệp, có ý thức cao về tư duy dịch vụ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 12 - 20 triệu/tháng + Phụ cấp + % Hoa hồng
- Thưởng hiệu quả công việc (KPI): Theo cơ chế hoa hồng của công ty..
- Thưởng theo kết quả kinh doanh công ty, thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc.
- Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi: Bảo hiểm theo quy định của pháp luật, chế độ lễ, phép, tết, nghỉ mát, sinh nhật, phúc lợi ăn trưa nhân viên, hỗ trợ đi lại.
- Được đầu tư các khóa đào tạo phát triển năng lực chuyên môn, kiến thức phát triển cá nhân và các năng lực bổ trợ để đóng góp vào sự phát triển chung của cả công ty.
- Được đánh giá minh bạch, rõ ràng kết quả làm việc với hệ thống đánh giá theo tiêu chuẩn của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 58 - Ngõ 61 - Phạm Tuấn Tài - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

