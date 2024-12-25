Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh SMART LOGISTICS VIETNAM LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6 toà VTC online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa đi các nước trên thế giới

- Chào giá cước vận chuyển hàng Sea, Air, và các dịch vụ Logistics cho khách hàng, đàm phán và thuyết phục khách hàng

- Quảng bá thương hiệu, xây dựng và duy trì mối quan hệ giữa công ty và các khách hàng

- Nỗ lực để đạt được các mục tiêu bán hàng và KPI đã đặt ra

- Phối hợp với các bộ phận khác để xử lý các lô hàng hiệu quả

- Có khả năng giao tiếp tốt

- Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, nghiêm túc

- Trung thực, chủ động, nhiệt tình trong công việc, có tinh thần cầu tiến

Tại SMART LOGISTICS VIETNAM LTD Thì Được Hưởng Những Gì

- Hoa hồng thỏa thuận

- Mức lương: thỏa thuận (tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực)

- Thời gian thử việc: 2 tháng (có thể ít hơn nếu làm tốt)

- Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến lĩnh vực Logistics/NOVCC

- Được đóng BHXH và các chế độ khác theo cơ chế của công ty

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SMART LOGISTICS VIETNAM LTD

