Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh SMART LOGISTICS VIETNAM LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

SMART LOGISTICS VIETNAM LTD
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại SMART LOGISTICS VIETNAM LTD

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6 toà VTC online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa đi các nước trên thế giới
- Chào giá cước vận chuyển hàng Sea, Air, và các dịch vụ Logistics cho khách hàng, đàm phán và thuyết phục khách hàng
- Quảng bá thương hiệu, xây dựng và duy trì mối quan hệ giữa công ty và các khách hàng
- Nỗ lực để đạt được các mục tiêu bán hàng và KPI đã đặt ra
- Phối hợp với các bộ phận khác để xử lý các lô hàng hiệu quả

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng giao tiếp tốt
- Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, nghiêm túc
- Trung thực, chủ động, nhiệt tình trong công việc, có tinh thần cầu tiến

Tại SMART LOGISTICS VIETNAM LTD Thì Được Hưởng Những Gì

- Hoa hồng thỏa thuận
- Mức lương: thỏa thuận (tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực)
- Thời gian thử việc: 2 tháng (có thể ít hơn nếu làm tốt)
- Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến lĩnh vực Logistics/NOVCC
- Được đóng BHXH và các chế độ khác theo cơ chế của công ty
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SMART LOGISTICS VIETNAM LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

