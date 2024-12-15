Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP
Ngày đăng tuyển: 15/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: B48

- 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch kinh doanh của phòng và đôn đốc thực hiện.
Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên của phòng đảm bảo KPIs chung của cả phòng.
Tìm kiếm xây dựng và phát triển mối quan hệ rộng rãi với các khách hàng.
Xây dựng quy trình bán hàng & Kiểm soát thực hiện quy trình.
Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng.
Phối hợp làm việc cùng các bộ phận khác trong công ty cùng thực hiện các chỉ đạo khác từ Ban GĐ

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tinh thần cầu tiến, chủ động, chịu khó học hỏi, trách nhiệm với công việc
Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc
Tác phong lịch sự, nhanh nhẹn & chuyên nghiệp khi tương tác với khách hàng;
Có khả năng làm việc độc lập, tuân thủ các quy định của Công ty

Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội được phát triển bản thân.
Thưởng các dịp Lễ, thưởng quý, năm theo hiệu quả công việc.
Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.
Có cơ hội được thăng tiến theo chính sách của Công ty.
Có cơ hội được tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp của Công ty,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 B48 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

