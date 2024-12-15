Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B48 - 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Trưởng nhóm kinh doanh

Lập kế hoạch kinh doanh của phòng và đôn đốc thực hiện.

Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên của phòng đảm bảo KPIs chung của cả phòng.

Tìm kiếm xây dựng và phát triển mối quan hệ rộng rãi với các khách hàng.

Xây dựng quy trình bán hàng & Kiểm soát thực hiện quy trình.

Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng.

Phối hợp làm việc cùng các bộ phận khác trong công ty cùng thực hiện các chỉ đạo khác từ Ban GĐ

Yêu Cầu Công Việc

Tinh thần cầu tiến, chủ động, chịu khó học hỏi, trách nhiệm với công việc

Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc

Tác phong lịch sự, nhanh nhẹn & chuyên nghiệp khi tương tác với khách hàng;

Có khả năng làm việc độc lập, tuân thủ các quy định của Công ty

Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội được phát triển bản thân.

Thưởng các dịp Lễ, thưởng quý, năm theo hiệu quả công việc.

Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

Có cơ hội được thăng tiến theo chính sách của Công ty.

Có cơ hội được tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp của Công ty,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP

