Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH thiết bị điện lạnh Hùng Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai kế hoạch kinh doanh, mở rộng cơ sở dữ liệu khách hàng của công ty và cải thiện độ nhận diện thương hiệu;

Chịu trách nhiệm về doanh số được giao, báo cáo trực tiếp BGĐ;

Quản lý các chính sách, ngân sách phù hợp;

Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ bền chặt với khách hàng;

Quản lý đội ngũ nhân sự dưới quyền;

Báo cáo định kì theo tuần/tháng, nắm bắt và nhạy bén với các chính sách của các đối thủ cạnh tranh và đưa ra các đề xuất, giải pháp và phương án kịp thời, đánh giá các chính sách, quy trình, quy định của Công ty .

Trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Có kinh nghiệm trên làm dự án với các đối tác tổng thầu, chủ đầu tư, thiết kế.

Ưu tiên ứng viên hiểu biết về lĩnh vực Kinh Doanh thị trường Thiết bị điện lạnh

Hiểu biết về kỹ năng bán hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng

Tìm kiếm, phân tích, tổng hợp thông tin.

Tại Công ty TNHH thiết bị điện lạnh Hùng Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình: 20 - 30 triệu đồng, bao gồm lương + % doanh số + phụ cấp;

Chế độ theo Luật Lao động Việt Nam: Ngày nghỉ hàng năm (Phép), ngày lễ Tết;

Được hưởng các chế độ tháng lương thứ 13 vào cuối năm Dương lịch, chế độ thưởng tết Nguyên Đán ...; các chế độ phúc lợi khác theo quy chế;

Du lịch, nghỉ mát, tất niên hàng năm;

Thời gian làm việc: Từ 08h00 - 17h00, tháng 25 ngày công

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển và thăng tiến.

