Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH thiết bị điện lạnh Hùng Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty TNHH thiết bị điện lạnh Hùng Anh
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
Trưởng nhóm kinh doanh

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
- Hà Nội: Tầng 3, tòa CT2 Chung cư Vinahud

- Cửu Long, ngõ 536A Minh Khai, Hai Bà Trưng, HN., Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Lên kế hoạch và triển khai kế hoạch kinh doanh, mở rộng cơ sở dữ liệu khách hàng của công ty và cải thiện độ nhận diện thương hiệu;
Chịu trách nhiệm về doanh số được giao, báo cáo trực tiếp BGĐ;
Quản lý các chính sách, ngân sách phù hợp;
Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ bền chặt với khách hàng;
Quản lý đội ngũ nhân sự dưới quyền;
Báo cáo định kì theo tuần/tháng, nắm bắt và nhạy bén với các chính sách của các đối thủ cạnh tranh và đưa ra các đề xuất, giải pháp và phương án kịp thời, đánh giá các chính sách, quy trình, quy định của Công ty .

Trung thực, có trách nhiệm với công việc.
Có kinh nghiệm trên làm dự án với các đối tác tổng thầu, chủ đầu tư, thiết kế.
Ưu tiên ứng viên hiểu biết về lĩnh vực Kinh Doanh thị trường Thiết bị điện lạnh
Hiểu biết về kỹ năng bán hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng
Tìm kiếm, phân tích, tổng hợp thông tin.

Thu nhập trung bình: 20 - 30 triệu đồng, bao gồm lương + % doanh số + phụ cấp;
Chế độ theo Luật Lao động Việt Nam: Ngày nghỉ hàng năm (Phép), ngày lễ Tết;
Được hưởng các chế độ tháng lương thứ 13 vào cuối năm Dương lịch, chế độ thưởng tết Nguyên Đán ...; các chế độ phúc lợi khác theo quy chế;
Du lịch, nghỉ mát, tất niên hàng năm;
Thời gian làm việc: Từ 08h00 - 17h00, tháng 25 ngày công
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển và thăng tiến.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 03-K3, Tòa nhà CT2, khu văn phòng và nhà ở số 536 Minh Khai phường Vĩnh tuy, Q Hai bà Trưng, Tp Hà Nội, Việt Nam

