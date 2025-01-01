Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, tòa V+ Hòa Bình, 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược bán hàng online: Lập kế hoạch và chiến lược phát triển kinh doanh online trong ngành nội thất, bao gồm các chiến lược quảng cáo, chương trình khuyến mãi, kế hoạch tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Quản lý đội ngũ nhân viên: Tuyển dụng, đào tạo và giám sát công việc của các nhân viên trong nhóm kinh doanh online, đảm bảo mỗi thành viên đạt được mục tiêu cá nhân và đóng góp vào mục tiêu chung của đội ngũ.

Phân tích và tối ưu hóa hiệu quả bán hàng: Theo dõi, phân tích và đánh giá các chỉ số kinh doanh (KPIs) như doanh thu, tỉ lệ chuyển đổi, lưu lượng truy cập website, chi phí quảng cáo... để tối ưu hóa chiến lược kinh doanh và cải thiện hiệu quả bán hàng.

Quản lý kênh bán hàng online: Quản lý các nền tảng bán hàng online của công ty (website, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội) để đảm bảo các sản phẩm được giới thiệu đúng cách, tăng trải nghiệm người dùng và thúc đẩy doanh thu.

Tạo dựng mối quan hệ với khách hàng: Xây dựng các chiến dịch chăm sóc khách hàng, phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng cũ, đồng thời tìm kiếm và khai thác khách hàng mới thông qua các kênh trực tuyến.

Phối hợp với các bộ phận khác: Làm việc chặt chẽ với bộ phận marketing, thiết kế, logistics và kho để đảm bảo sản phẩm được quảng bá đúng cách và cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất.

Nghiên cứu và đánh giá thị trường: Cập nhật thông tin thị trường nội thất và xu hướng tiêu dùng online, theo dõi đối thủ cạnh tranh, đưa ra các chiến lược cạnh tranh phù hợp để gia tăng thị phần.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Thương mại điện tử hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh online, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành nội thất.

Kiến thức chuyên môn: Hiểu về ngành hàng nội thất, các xu hướng tiêu dùng và các công cụ bán hàng trực tuyến. Kinh nghiệm sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu, quảng cáo trực tuyến (Google Ads, Facebook Ads, SEO/SEM...).

Kỹ năng lãnh đạo: Kỹ năng quản lý đội nhóm, khả năng đào tạo và truyền cảm hứng cho nhân viên.

Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và thưởng theo hiệu quả công việc (thu nhập gồm lương cứng 14-18 tr/tháng + hoa hồng)

Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động.

Được đào tạo và phát triển chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh online và ngành nội thất.

Các phúc lợi bảo hiểm, nghỉ lễ, tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

