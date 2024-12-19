Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG HÀNH SÁNG TẠO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG HÀNH SÁNG TẠO
Ngày đăng tuyển: 19/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG HÀNH SÁNG TẠO

Trưởng nhóm kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG HÀNH SÁNG TẠO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 27 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu thị trường về các sản phẩm, dịch vụ và đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực liên quan.
Phát triển sản phẩm theo định hướng chiến lược của Công ty. Lên phương án tính toán, thiết kế giá sản phẩm, xây dựng danh mục, tiêu chuẩn sản phẩm
Lập kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn phát triển sản phẩm, bao gồm các nhiệm vụ, thời gian hoàn thành, nguồn lực cần thiết.
Phối hợp với Quản lý để xác định và xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm của công ty.
Điều chỉnh kế hoạch khi có vấn đề phát sinh để đảm bảo quá trình hoàn thành sản phẩm không bị trễ hạn.
Kiểm tra và đánh giá sản phẩm, đảm bảo sản phẩm hoàn thành đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng.
Phối hợp và làm cầu nối giữa các bên liên quan, bao gồm nhóm marketing, phát triển kinh doanh, và các bộ phận khác. Đảm bảo mọi người đều hiểu rõ về mục tiêu và tiến độ phát triển sản phẩm.
Quản lý điều phối sản phẩm từ các khâu thiết kế, làm việc với cơ quan nhà nước, sản xuất, tiếp thị, phân phối, CSKH
Thực hiện một số công việc khác do Quản lý phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành dược, hóa, công nghệ sinh học, y tế, kinh tế, quản trị kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý thu/chi (P&L).
Tư duy lãnh đạo, sáng tạo, vấn đề - giải pháp
Có trách nhiệm trong công việc
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán và thuyết phục.
Thành thạo tin học văn phòng.
Làm việc độc lập, cẩn thận, kế hoạch tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG HÀNH SÁNG TẠO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: 13.000.000 VND - 20.000.000 VND ( cạnh tranh theo năng lực )
13.000.000 VND - 20.000.000 VND
Chế độ thưởng phù hợp theo kết quả công việc
Chế độ tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện và thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG HÀNH SÁNG TẠO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG HÀNH SÁNG TẠO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG HÀNH SÁNG TẠO

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 27 Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

