Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà vườn 2, 671 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Kinh doanh hàng xuất nhập khẩu, thực phẩm sạch, mẹ và bé.

- Tiếp nhận và khai thác, phát triển nguồn Data có sẵn

- Chăm sóc các khách hàng cũ, khách hàng hàng tiềm năng của Công ty

- Tìm kiếm, mở rộng các quan hệ khách hàng.

- Đàm phán hợp đồng; nhận, xử lý, điều phối, kiểm soát, quản lý hàng và đơn hàng phụ trách.

- Xây dựng kế hoạch bán hàng, triển khai các chương trình khuyến mãi.

- Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng, bao gồm các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn.

- Nắm bắt tốt thông tin liên quan đến các sản phẩm Công ty đang kinh doanh.

- Đưa ra yêu cầu cho bộ phận Marketing để đẩy mạnh kinh doanh.

- Quản lý nhân viên kinh doanh thuộc team.

- Đưa ra ý kiến đề xuất, tham mưu với trưởng phòng.

- Thực hiện báo cáo công việc cho quản lý trực tiếp và ban lãnh đạo công ty theo yêu cầu.

- Thực hiện, hỗ trợ công việc cho các phòng ban khác theo yêu cầu của TBP hoặc BGĐ.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên: Nam Giới

- Có 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Ưu tiên có kinh nghiệm ngành thực phẩm sạch, hàng nhập khẩu, mẹ và bé.

- Có khả năng phân tích, ứng biến và đàm phán tốt.

- Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý tốt.

- Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, ứng xử tốt đúng chuẩn mực.

- Có tinh thần trách nhiệm cao.

- Nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực cao.

- Chủ động trong công việc, hỗ trợ đồng nghiệp và có ý thức tốt trong việc chăm sóc khách hàng.

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng từ 10-10.5 triệu + Thưởng KPI + Phụ cấp ăn trưa + Thưởng chuyên cần

=> Tổng thu nhập: 20.000.000 đ – 30.000.000đ

-Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ thử 2 đến thứ 6

- Các chính sách thưởng theo quy định của Công ty:

Lương tháng 13

Thưởng ngày lễ (Tết dương lịch, Quốc khánh, Giải phóng miền nam, Quốc tế lao động).

Quà các ngày (Sinh nhật, tết thiếu nhi, tết trung thu, Quốc tế phụ nữ, Phụ nữ Việt Nam)

- Được hưởng phép năm sau khi hoàn thành thử việc: 01 ngày / tháng

- Tham gia Team Building, Du xuân, Du lịch hàng năm do Công ty tổ chức.

- Người lao động được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN

