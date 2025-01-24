Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 25 Triệu

• Phối hợp với các Công ty thành viên trong việc kiểm tra và giám sát thực hiện hệ thống các tiêu chuẩn ISO và hệ thống tiêu chuẩn khác: quản lý chất lượng, quản lý môi trường, quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, quản lý trách nhiệm xã hội và hệ thống tiêu chuẩn thực hiện công việc theo hệ thống sản xuất của các Công ty thành viên.

• Lập kế hoạch và phối hợp với các Công ty thành viên trong việc đánh giá và cải tiến kết quả thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, chính sách và mục tiêu chất lượng, hoạch định, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng;

• Phối hợp với các đơn vị thành viên triển khai thực hiện các thủ tục chứng nhận sản phẩm hợp quy, công bố áp dụng tiêu chuẩn chất lượng cho các sản phẩm hàng hóa của Công ty thành viên;

• Tham gia đào tạo nâng cao nghiệp vụ, đào tạo định hướng hệ thống ISO 9001 cho các phòng ban trong Tập đoàn

• Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công