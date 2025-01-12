Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Bitu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Lương thưởng, thu nhập tương xứng với năng lực Thưởng tiền mặt hoặc quà tặng vào các dịp lễ tết,... theo chính sách của Công ty. Ăn trưa tại công ty. Cung cấp đầy đủ máy tính, thiết bị làm việc hiện đại, cấu hình cao. Xét tăng lương theo năng lực và kết quả làm việc. Các cơ hội phát triển năng lực và thăng tiến lên vị trí cao hơn luôn rộng mở. Được hưởng ưu đãi cao khi mua sản phẩm của công ty. Được hỗ trợ chi phí tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn theo định hướng của Công ty.

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Tư vấn, kinh doanh sản phẩm đào tạo tiếng Anh cho nhóm Khách hàng Doanh nghiệp.

Duy trì, phát triển doanh thu trên tập khách hàng đã phát triển và tìm khách hàng mới.

Lên chiến lược bán hàng và lập kế hoạch thực thi để đạt được mục tiêu doanh số của đội nhóm.

Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội nhóm một cách hiệu quả.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan.

Từ 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng B2B.

Có kinh nghiệm bán hàng sản phẩm dịch vụ giáo dục cho khối B2B là một lợi thế lớn.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, ưu tiên có Tiếng Anh giao tiếp.

Ngoại hình ưa nhìn, kĩ năng thuyết trình và giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH Bitu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 50 triệu VND

Lương cứng: 15 - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

