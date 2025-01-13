Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/02/2025
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Học tập

- Chuyên nghiệp

- Sáng tạo. Môi trường trẻ trung, năng động, tôn trọng sự phát triển. Mỗi cá nhân hiểu rõ chức trách và nhiệm vụ của mình. Luôn đề cao sự hợp tác và tinh thần đồng đội. CBNV được cung cấp 100% trang thiết bị, công cụ dụng cụ thực hiện công việc., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn sản phẩm, dịch vụ của công ty, phù hợp với nhu cầu khách hàng.
Đánh giá, phân loại mức độ tiềm năng của khách hàng.
Quản lý trực tiếp hoạt động của một nhóm nhân viên kinh doanh.
Đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu doanh số được giao.
Báo cáo kết quả kinh doanh và đề xuất cải tiến quy trình bán hàng.
Phối hợp với các bộ phận khác để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức:
Kiến thức về sản phẩm, lĩnh vực kinh doanh của công ty.
Kiến thức về thị trường, đối thủ
Kiến thức về bán hàng: khách hàng, quy trình, phương pháp...
Kỹ năng:
Kỹ năng xác lập mục tiêu & lập kế hoạch
Kỹ năng quản lý lãnh đạo: giao việc, kiểm soát công việc, huấn luyện kèm cặp...
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng đàm phán thuyết phục
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Phẩm chất:
Có khả năng chịu áp lực công việc tốt
Có tư duy dịch vụ: chuyên nghiệp, hướng tới khách hàng
Chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ
Chính trực, kỷ luật, trách nhiệm
Công bằng
Tự tin
Chủ động, ham học hỏi
Tư duy tích cực
Khác:
Ưu tiên tốt nghiệp cao đẳng, đại học, chuyên ngành về quản trị kinh doanh, kinh tế,...
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Telesales, Chăm Sóc Khách Hàng hoặc 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có mong muốn đồng hành lâu dài và cùng xây dựng tổ chức
Ưu tiên ứng viên từng làm ngành dịch vụ hoặc có tư duy tốt về dịch vụ (hoặc bán lẻ)

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tàng 1 và 2 Toà nhà HEI Tower, Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

