Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Học tập - Chuyên nghiệp - Sáng tạo. Môi trường trẻ trung, năng động, tôn trọng sự phát triển. Mỗi cá nhân hiểu rõ chức trách và nhiệm vụ của mình. Luôn đề cao sự hợp tác và tinh thần đồng đội. CBNV được cung cấp 100% trang thiết bị, công cụ dụng cụ thực hiện công việc., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn sản phẩm, dịch vụ của công ty, phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Đánh giá, phân loại mức độ tiềm năng của khách hàng.

Quản lý trực tiếp hoạt động của một nhóm nhân viên kinh doanh.

Đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu doanh số được giao.

Báo cáo kết quả kinh doanh và đề xuất cải tiến quy trình bán hàng.

Phối hợp với các bộ phận khác để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức:

Kiến thức về sản phẩm, lĩnh vực kinh doanh của công ty.

Kiến thức về thị trường, đối thủ

Kiến thức về bán hàng: khách hàng, quy trình, phương pháp...

Kỹ năng:

Kỹ năng xác lập mục tiêu & lập kế hoạch

Kỹ năng quản lý lãnh đạo: giao việc, kiểm soát công việc, huấn luyện kèm cặp...

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng đàm phán thuyết phục

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Phẩm chất:

Có khả năng chịu áp lực công việc tốt

Có tư duy dịch vụ: chuyên nghiệp, hướng tới khách hàng

Chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ

Chính trực, kỷ luật, trách nhiệm

Công bằng

Tự tin

Chủ động, ham học hỏi

Tư duy tích cực

Khác:

Ưu tiên tốt nghiệp cao đẳng, đại học, chuyên ngành về quản trị kinh doanh, kinh tế,...

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Telesales, Chăm Sóc Khách Hàng hoặc 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có mong muốn đồng hành lâu dài và cùng xây dựng tổ chức

Ưu tiên ứng viên từng làm ngành dịch vụ hoặc có tư duy tốt về dịch vụ (hoặc bán lẻ)

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND

