Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Flamingo Holding Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Flamingo Holding Group
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Flamingo Holding Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 24 Tràng Tiền, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

I. Chiến lược, mục tiêu, kế hoạch:
1. Xây dựng chiến lược, mục tiêu, kế hoạch hoạt động của Công ty.
2. Phân bổ mục tiêu, kế hoạch hoạt động cho các Phòng trong Công ty.
3. Tổ chức triển khai và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện chiến lược, mục tiêu, kế hoạch.
4. Thường xuyên kiểm tra và đánh giá việc thực hiện chiến lược, mục tiêu, kế hoạch
II. Điều hành:
5. Điều hành hoạt động của Công ty.
6. Ra quyết định cho các hoạt động quan trọng, các hoạt động mang tính chiến lược của Công ty.
III. Kinh doanh:
7. Hoạch định chiến lược và các chương trình, biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bất động sản.
8. Xây dựng kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu doanh thu của Công ty.
9. Phân công trách nhiệm/công việc cho các Phòng trong Công ty để triển khai kế hoạch đã đề ra.
10. Xác định và đưa ra hướng giải quyết các khó khăn trong quá trình thực hiện công việc.
11. Cập nhật thường xuyên thông tin thị trường, sản phẩm cùng phân khúc, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu đầu tư… để có chiến lược phù hợp cho sản phẩm của Công ty.
IV. Tài chính:
12. Tổ chức triển khai, kiểm soát việc lập và thực hiện ngân sách của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Flamingo Holding Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Flamingo Holding Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 24 Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

