Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Flamingo Holding Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

I. Chiến lược, mục tiêu, kế hoạch:

1. Xây dựng chiến lược, mục tiêu, kế hoạch hoạt động của Công ty.

2. Phân bổ mục tiêu, kế hoạch hoạt động cho các Phòng trong Công ty.

3. Tổ chức triển khai và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện chiến lược, mục tiêu, kế hoạch.

4. Thường xuyên kiểm tra và đánh giá việc thực hiện chiến lược, mục tiêu, kế hoạch

II. Điều hành:

5. Điều hành hoạt động của Công ty.

6. Ra quyết định cho các hoạt động quan trọng, các hoạt động mang tính chiến lược của Công ty.

III. Kinh doanh:

7. Hoạch định chiến lược và các chương trình, biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bất động sản.

8. Xây dựng kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu doanh thu của Công ty.

9. Phân công trách nhiệm/công việc cho các Phòng trong Công ty để triển khai kế hoạch đã đề ra.

10. Xác định và đưa ra hướng giải quyết các khó khăn trong quá trình thực hiện công việc.

11. Cập nhật thường xuyên thông tin thị trường, sản phẩm cùng phân khúc, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu đầu tư… để có chiến lược phù hợp cho sản phẩm của Công ty.

IV. Tài chính:

12. Tổ chức triển khai, kiểm soát việc lập và thực hiện ngân sách của Công ty.