Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần BB Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Xây dựng các quy trình liên quan đến công tác quản lý Xây dựng cơ bản

2. Lập Kế hoạch triển khai Công trình, Dự án (Thực hiện Đầu tư)

3. Tổ chức chọn thầu liên quan đến công tác thi công xây lắp

4. Phối hợp các Phòng/Ban của Công ty trong công việc Đầu tư

5. Phối hợp kiểm soát chất lượng hồ sơ và tiến độ công tác thiết kế trong quá trình thực hiện dự án

6. Phối hợp lập tổng tiến độ thực hiện dự án và kiểm soát tiến độ thực tế trên công trường

7. Thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện dự án trên hiện trường để dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng đạt hiệu quả đầu tư đã đề ra

8. Các công việc đột xuất và các công việc khác do Giám đốc Ban và Ban lãnh đạo Công ty giao

9. Tổ chức, quản lý bộ máy nhân sự thuộc phòng Quản lý dự án