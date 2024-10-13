Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG SAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG SAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG SAO
Ngày đăng tuyển: 13/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG SAO

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG SAO

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 45, Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động PR truyền thông phù hợp với chiến lược marketing tổng thể của sản phẩm hoặc dự án. Chịu trách nhiệm về content: biên tập, viết bài, đưa tin các hoạt động và hình ảnh về sản phẩm dự án, nhằm cập nhật những tin tức mới nhất đến khách hàng mục tiêu, tạo độ phủ sóng cho sản phẩm hoặc dự án đang theo dõi, quản lý. Chăm sóc Facebook, website... Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng, quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng. Book lịch, theo dõi nội dung và thời lượng, chiến dịch quảng cáo theo kế hoạch. Thống kê phân tích số liệu doanh thu, chi phí và đánh giá hiệu quả các kênh quảng cáo. Lên ý tưởng kịch bản triển khai, tổ chức sự kiện truyền thông nhằm quảng bá cho sản phẩm, thương hiệu. Hỗ trợ tổ chức các sự kiện tại công ty. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG SAO Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG SAO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG SAO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 131/98 Đường 26 Tháng 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

