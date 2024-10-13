Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG SAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 45, Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động PR truyền thông phù hợp với chiến lược marketing tổng thể của sản phẩm hoặc dự án. Chịu trách nhiệm về content: biên tập, viết bài, đưa tin các hoạt động và hình ảnh về sản phẩm dự án, nhằm cập nhật những tin tức mới nhất đến khách hàng mục tiêu, tạo độ phủ sóng cho sản phẩm hoặc dự án đang theo dõi, quản lý. Chăm sóc Facebook, website... Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng, quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng. Book lịch, theo dõi nội dung và thời lượng, chiến dịch quảng cáo theo kế hoạch. Thống kê phân tích số liệu doanh thu, chi phí và đánh giá hiệu quả các kênh quảng cáo. Lên ý tưởng kịch bản triển khai, tổ chức sự kiện truyền thông nhằm quảng bá cho sản phẩm, thương hiệu. Hỗ trợ tổ chức các sự kiện tại công ty. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quảng cáo, Truyền thông... hoặc lĩnh vực có liên quan. Kinh nghiệm từ 3 năm trong lĩnh vực marketing (Website, Fanpage...). Có kiến thức về marketing: xu hướng, thị hiếu... Kỹ năng phân tích số liệu để kiểm soát tốt chiến lược thực hiện. Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt. Kỹ năng quản lý dự án. Kiến thức cơ bản về thiết kế, chỉnh sửa ảnh, banner... là một lợi thế. Ưu tiên khả năng tiếng Anh tốt. Thời gian làm việc: thứ Hai đến hết sáng thứ Bảy.

Tại CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG SAO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực. Các chế độ (Thưởng lễ tết theo quy định, tháng 13, thưởng sáng kiến cải tiến, thi đua, phụ cấp đi lại...). Cơ hội nâng cao trình độ, làm việc nhóm và kỹ năng phát triển nghề nghiệp, thăng tiến trong công việc. Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, bảo hiểm tai nạn 24/24 và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG SAO

