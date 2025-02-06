Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Baby Corporation Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà CDC, 25 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing

Nhiệm vụ:

Điều phối, phát triển các chính sách, chương trình, chiến lược Marketing (kênh Online & Offline).

Theo dõi và phân tích hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo, quản lý ngân sách Marketing.

2. Công Việc:

Lập kế hoạch Marketing theo định kỳ Tháng/Quý/Năm.

Xây dựng các chương trình khuyến mãi và đề xuất các hoạt động cụ thể.

Quản lý, điều phối nhân viên và phòng ban liên quan trong việc thực hiện kế hoạch.

Thu thập, phân tích thông tin, định vị thị trường và xác định khách hàng mới, nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ cũng như hiệu quả của các chiến dịch và chiến lược Marketing hiện có.

Tiến hành nghiên cứu thị trường, phối hợp với phòng Kinh doanh dự báo xu hướng mua hàng và lập kế hoạch chiến lược Marketing để đánh giá và đảm bảo kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận của sản phẩm.

Cập nhật xu hướng và thay đổi trên thị trường, phân tích hành vi, nhu cầu của khách hàng, tư vấn phát triển sản phẩm mới.

Nghiên cứu và phân tích giá sản phẩm từ đó xây dựng chiến lược định giá sản phẩm và dịch vụ cạnh tranh trên thị trường.

Lập, phân bổ và giám sát việc sử dụng ngân sách Marketing hợp lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, QTKD, Tiếng Anh...

Kinh nghiệm từ 2 – 3 năm tại vị trí tương đương.

Có kiến thức về sản phẩm dinh dưỡng trẻ em (bắt buộc).

Kiến thức sâu rộng về chiến lược, kênh tiếp thị và các chiến lược.

Khả năng phân tích, lãnh đạo, quản lý thời gian tốt.

Kỹ năng giao tiếp, dịch vụ khách hàng, đàm phán tốt.

Chịu được áp lực công việc.

Thành thạo vi tính văn phòng.

Tại Công ty TNHH Baby Corporation Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Làm hành chính, nghỉ thứ 7 và chủ nhật

Lương: Thỏa thuận theo kinh nghiệm, năng lực.

Thưởng tháng 13.

BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao Động.

Môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến trong quá trình làm việc.

Đào tạo theo yêu cầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Baby Corporation Việt Nam

