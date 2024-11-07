Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe

Bán hàng mỹ phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng mỹ phẩm Tại Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 21 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

01. Mục đích công việc: Đây là công ty mỹ phẩm, bán thị trường Việt Nam và Mỹ, khách hàng là Việt kiều nên không yêu cầu có tiếng anh
Thời gian làm việc: Làm xoay ca theo tuần, ca 1: 5h-12h, ca 2: 10-4h chiều và ca 3: 11h00-3h00 sáng (ca đêm làm ở nhà)
Ứng viên có thể chọn cố định làm ca 1 và ca 2 hoặc ca 2 và ca 3
02. Nhiệm vụ và trách nhiệm chính công việc
Chịu trách nhiệm về doanh số (75%)
Quản lý kế hoạch, công việc của nhóm (15%)
Phát triển nhân sự – đội nhóm (10%)

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Không yêu cầu.
Học vấn
Kinh nghiệm:
03 năm kinh nghiệm
– Có kinh nghiệm telesales các sản phẩm liên quan đến: Mỹ phẩm, TPCN, dược phẩm, các sản phẩm CSSK.
Kỹ năng:
– Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo, theo dõi và triển khai.
– Kỹ năng đào tạo, teamwork, tạo động lực cho nhân viên của mình phát huy tối đa năng lực.
– Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
– Kỹ năng phân tích, đánh giá vấn đề tốt.
Thái độ/Tính cách:
– Chủ động và cam kết với mục tiêu.
– Tư duy học tập và sáng tạo.
– Tự tin, quyết liệt.

Tại Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập
25.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng.
15.000.000
VNĐ/tháng).
– Không áp doanh số cố định mà hưởng % hoa hồng theo doanh thu thực đạt.
Các thông tin khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe

Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 81C, Lý Nam Đế, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

