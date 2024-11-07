Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng mỹ phẩm Tại Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 21 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
01. Mục đích công việc: Đây là công ty mỹ phẩm, bán thị trường Việt Nam và Mỹ, khách hàng là Việt kiều nên không yêu cầu có tiếng anh
Thời gian làm việc: Làm xoay ca theo tuần, ca 1: 5h-12h, ca 2: 10-4h chiều và ca 3: 11h00-3h00 sáng (ca đêm làm ở nhà)
Ứng viên có thể chọn cố định làm ca 1 và ca 2 hoặc ca 2 và ca 3
02. Nhiệm vụ và trách nhiệm chính công việc
Chịu trách nhiệm về doanh số (75%)
Quản lý kế hoạch, công việc của nhóm (15%)
Phát triển nhân sự – đội nhóm (10%)
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học vấn: Không yêu cầu.
Tại Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập
25.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng.
15.000.000
VNĐ/tháng).
– Không áp doanh số cố định mà hưởng % hoa hồng theo doanh thu thực đạt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
