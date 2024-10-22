Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty CP MGLand Chi nhánh Quảng Ninh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Kinh doanh/Bán hàng

Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hệ thống khách hàng.

Xây dựng, đào tạo, quản lý, hướng dẫn, hỗ trợ đội ngũ kinh doanh để đảm bảo hiệu quả công việc và phát triển nhóm.

Tham gia trực tiếp tìm kiếm, tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng về thông tin các sản phẩm Bất động sản cao cấp của Công ty.

Xây dựng kế hoạch bán hàng cá nhân và kế hoạch hoạt động kinh doanh cho nhóm Chịu trách nhiệm doanh số trước Ban Giám Đốc.

Theo dõi, đánh giá, báo cáo công việc theo tuần, tháng, quý.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/ Nữ, tuổi từ 25 trở lên, có ngoại hình ưa nhìn.

- Đã có kinh nghiệm quản lý nhóm kinh doanh hiệu quả.

- Am hiểu về thị trường bất động sản, đối thủ cạnh tranh, nghiệp vụ marketing và lập kế hoạch bán hàng.

- Năng động, hoạt bát, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc và cầu tiến;

- Có khả năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt, làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc cao, có định hướng công việc rõ ràng.

Quyền Lợi

Thu Nhập : 10 - 50 triệu (lương + % hoa hồng)

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Có tham gia BHXH từ khi lên chính thức

- Thưởng lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, nghỉ lễ theo luật định.

- Tham gia teambuilding, du lịch, party cùng với Công ty

Giờ làm việc từ 8h30-17h30 từ Thứ 2 đến hết sáng Thứ 7. Môi trường làm việc trẻ, năng động, Gen Z

Môi trường làm việc trẻ, năng động, Gen Z

Cách Thức Ứng Tuyển

