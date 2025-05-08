Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Lập kế hoạch đặt hàng định kỳ theo lịch (ngày/tuần/tháng/năm).

Theo dõi, cập nhật số liệu tồn kho, bán hàng, đặt hàng để điều chỉnh kế hoạch phù hợp thực tế.

Xây dựng định mức tồn kho tối ưu theo nhóm sản phẩm.

Cập nhật lịch hàng về, đề xuất nhập/xuất hàng hợp lý.

Phối hợp với bộ phận Mua hàng, Kho vận, Kinh doanh để nắm bắt tình hình hàng hóa và điều phối kịp thời.

Cảnh báo kịp thời khi có rủi ro thiếu hàng, tồn đọng hàng chậm luân chuyển.

Báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch.

Làm việc và trao đổi thông tin kế hoạch với các phòng: Kinh doanh, Kho vận, Mua hàng, Marketing.

Tham gia xây dựng quy trình làm việc chuẩn giữa các phòng ban liên quan đến hoạt động hàng hóa.

Tổng hợp và phân tích dữ liệu bán hàng, tồn kho, kế hoạch để phục vụ cho việc ra quyết định.

Lập các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng phòng và Ban Giám đốc.

Đề xuất cải tiến quy trình lập và quản lý kế hoạch.