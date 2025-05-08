Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Sen Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 70C An Dương, phường Yên Phụ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Giao nhận hàng hóa, kiểm đếm số lượng, chủng loại

Kiểm hàng theo đơn xuất kho

Chốt số dư tồn kho thực tế

Kiểm tra đối chiếu phiếu nhập kho

Các công việc khác theo phân công của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tuổi từ 25-35.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

Cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn trong công việc.

Ý thức làm việc chăm chỉ, nhiệt tình, tự giác, trách nhiệm

Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc được phân công

Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp làm việc nhóm.

Tại Công ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Sen Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10,000,000 - 15,000,000/ tháng + Thưởng + Ăn trưa tại công ty

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Tháng lương thứ 13 + Thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt trong năm

Được tham gia các hoạt động thường niên của công ty. Du lịch hàng năm

Tăng lương theo năng lực thực tế và kết quả công việc

Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Sen Việt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Sen Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.