Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Sen Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Sen Việt
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 70C An Dương, phường Yên Phụ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Giao nhận hàng hóa, kiểm đếm số lượng, chủng loại
Kiểm hàng theo đơn xuất kho
Chốt số dư tồn kho thực tế
Kiểm tra đối chiếu phiếu nhập kho
Các công việc khác theo phân công của trưởng bộ phận
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ tuổi từ 25-35.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
Cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn trong công việc.
Ý thức làm việc chăm chỉ, nhiệt tình, tự giác, trách nhiệm
Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc được phân công
Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp làm việc nhóm.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
Cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn trong công việc.
Ý thức làm việc chăm chỉ, nhiệt tình, tự giác, trách nhiệm
Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc được phân công
Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp làm việc nhóm.
Tại Công ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Sen Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 10,000,000 - 15,000,000/ tháng + Thưởng + Ăn trưa tại công ty
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật hiện hành.
Tháng lương thứ 13 + Thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt trong năm
Được tham gia các hoạt động thường niên của công ty. Du lịch hàng năm
Tăng lương theo năng lực thực tế và kết quả công việc
Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật hiện hành.
Tháng lương thứ 13 + Thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt trong năm
Được tham gia các hoạt động thường niên của công ty. Du lịch hàng năm
Tăng lương theo năng lực thực tế và kết quả công việc
Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Sen Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI