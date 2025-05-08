Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty cổ phần công nghệ giáo dục KiddiHub làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 158A Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Lên ý tưởng sản xuất nội dung tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Phối hợp với bộ phận sale tư vấn khách hàng.

Sản xuất nội dung xây hội nhóm của công ty.

Các công việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần, nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật

Sáng: 8h00 - 12h00

Chiều: 13h00 - 17h00

Thời gian thực tập: 3 tháng

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 đang theo học ngành Marketing, khối Kinh doanh

Đam mê viết lách

Có tìm hiểu về Content Marketing

Có thể làm Fulltime

Có laptop cá nhân

Tại Công ty cổ phần công nghệ giáo dục KiddiHub Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ chi phí trong quá trình thực tập: 2.000.000đ/tháng đối với TTS Full-time + Thưởng Team

Được hỗ trợ dấu mộc, thông tin làm báo cáo, khóa luận tốt nghiệp.

Được đào tạo về kỹ năng lên plan nội dung cho 1 dự án, kỹ năng nghiên cứu thị trường

Được đào tạo về tư duy viết content trong lĩnh vực giáo dục, dịch vụ

Được chia sẻ những kiến thức về phát triển bản thân

Được trải nghiệm môi trường văn hóa sống tử tế và kết nối tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ giáo dục KiddiHub

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin