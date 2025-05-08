Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty cổ phần công nghệ giáo dục KiddiHub làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty cổ phần công nghệ giáo dục KiddiHub
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 158A Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Lên ý tưởng sản xuất nội dung tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Phối hợp với bộ phận sale tư vấn khách hàng.
Sản xuất nội dung xây hội nhóm của công ty.
Các công việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần, nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật
Sáng: 8h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
Thời gian thực tập: 3 tháng
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, 4 đang theo học ngành Marketing, khối Kinh doanh
Đam mê viết lách
Có tìm hiểu về Content Marketing
Có thể làm Fulltime
Có laptop cá nhân
Tại Công ty cổ phần công nghệ giáo dục KiddiHub Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ chi phí trong quá trình thực tập: 2.000.000đ/tháng đối với TTS Full-time + Thưởng Team
Được hỗ trợ dấu mộc, thông tin làm báo cáo, khóa luận tốt nghiệp.
Được đào tạo về kỹ năng lên plan nội dung cho 1 dự án, kỹ năng nghiên cứu thị trường
Được đào tạo về tư duy viết content trong lĩnh vực giáo dục, dịch vụ
Được chia sẻ những kiến thức về phát triển bản thân
Được trải nghiệm môi trường văn hóa sống tử tế và kết nối tại công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ giáo dục KiddiHub
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
