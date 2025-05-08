Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nguyễn Chí Than, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 15 - 22 Triệu
Phát triển ứng dụng web CRM/CDP/CXM thân thiện người dùng bằng React.js, TypeScript, HTML, CSS.
Tạo form động, mô hình hóa quy trình, và tích hợp API RESTful.
Thiết kế UI hiện đại, hỗ trợ quốc tế hóa và quản lý trạng thái.
Tối ưu hiệu năng, khả năng tương thích trình duyệt, và trải nghiệm người dùng.
Đảm bảo chất lượng mã thông qua review và công cụ tự động.
Hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu và cải tiến quy trình build.
Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CNTT hoặc liên quan, 3+ năm kinh nghiệm React.js.
Thành thạo REST API, UI/UX, responsive design, xác thực bảo mật.
Có kinh nghiệm với Material UI/Ant Design, micro frontend.
Biết kiểm thử với Jasmine/Karma/Selenium, làm việc Agile, Git, Azure DevOps.
Giao tiếp tốt, tiếng Anh thành thạo.
Biết AngularJS, NextJS, xử lý dữ liệu real-time (Firebase, exceljs), SEO, a11y.
Hiểu biết sâu về CRM/CDP, có portfolio liên quan.
Thành thạo REST API, UI/UX, responsive design, xác thực bảo mật.
Có kinh nghiệm với Material UI/Ant Design, micro frontend.
Biết kiểm thử với Jasmine/Karma/Selenium, làm việc Agile, Git, Azure DevOps.
Giao tiếp tốt, tiếng Anh thành thạo.
Biết AngularJS, NextJS, xử lý dữ liệu real-time (Firebase, exceljs), SEO, a11y.
Hiểu biết sâu về CRM/CDP, có portfolio liên quan.
Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Lương Thỏa thuận (upto 22tr)
Thưởng hiệu quả công việc, Dự án...
Teambuilding 1 lần/năm
Tham gia các hoạt động chung của công ty: Trung thu, Ngày tết thiếu nhi, ngày 20/10.......
Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp.
Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng theo tháng, thưởng quý, thưởng năm, ngày lễ Tết, ...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở. Các thành viên trong công ty gần gũi, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ nhau cùng phát triển.
Thưởng hiệu quả công việc, Dự án...
Teambuilding 1 lần/năm
Tham gia các hoạt động chung của công ty: Trung thu, Ngày tết thiếu nhi, ngày 20/10.......
Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp.
Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng theo tháng, thưởng quý, thưởng năm, ngày lễ Tết, ...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở. Các thành viên trong công ty gần gũi, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ nhau cùng phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI