Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Chí Than, Đống Đa, Quận Đống Đa

Phát triển ứng dụng web CRM/CDP/CXM thân thiện người dùng bằng React.js, TypeScript, HTML, CSS.

Tạo form động, mô hình hóa quy trình, và tích hợp API RESTful.

Thiết kế UI hiện đại, hỗ trợ quốc tế hóa và quản lý trạng thái.

Tối ưu hiệu năng, khả năng tương thích trình duyệt, và trải nghiệm người dùng.

Đảm bảo chất lượng mã thông qua review và công cụ tự động.

Hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu và cải tiến quy trình build.

Tốt nghiệp CNTT hoặc liên quan, 3+ năm kinh nghiệm React.js.

Thành thạo REST API, UI/UX, responsive design, xác thực bảo mật.

Có kinh nghiệm với Material UI/Ant Design, micro frontend.

Biết kiểm thử với Jasmine/Karma/Selenium, làm việc Agile, Git, Azure DevOps.

Giao tiếp tốt, tiếng Anh thành thạo.

Biết AngularJS, NextJS, xử lý dữ liệu real-time (Firebase, exceljs), SEO, a11y.

Hiểu biết sâu về CRM/CDP, có portfolio liên quan.

Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Thỏa thuận (upto 22tr)

Thưởng hiệu quả công việc, Dự án...

Teambuilding 1 lần/năm

Tham gia các hoạt động chung của công ty: Trung thu, Ngày tết thiếu nhi, ngày 20/10.......

Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp.

Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng theo tháng, thưởng quý, thưởng năm, ngày lễ Tết, ...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở. Các thành viên trong công ty gần gũi, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

