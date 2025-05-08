Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng M, N02 - T3, Quang Minh Tower, Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tổ chức, giám sát và kiểm soát toàn bộ hoạt động tài chính – kế toán của công ty.

Lập, kiểm soát báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo đúng quy định.

Quản lý dòng tiền, công nợ, kiểm soát chi phí, tối ưu ngân sách.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, đảm bảo tính chính xác và hợp lệ.

Thực hiện kê khai, quyết toán thuế (GTGT, TNDN, TNCN…) đúng quy định.

Cập nhật các chính sách, quy định mới về thuế, tài chính để đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán khi cần.

Xây dựng và cải tiến quy trình kế toán, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả.

Hướng dẫn, đào tạo nhân sự phòng kế toán nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Kiểm soát việc xuất hóa đơn, chứng từ kế toán, đảm bảo đầy đủ và hợp lệ.

Phân tích báo cáo tài chính, đề xuất giải pháp tối ưu chi phí và gia tăng lợi nhuận.

Tư vấn chiến lược tài chính cho ban lãnh đạo trong các quyết định kinh doanh.

Lập kế hoạch tài chính theo từng giai đoạn phát triển của công ty.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

Có chứng chỉ kế toán trưởng.

Ít nhất 2 năm ở vị trí kế toán trưởng hoặc tương đương.

Am hiểu về hệ thống tài chính, kế toán, thuế và các quy định pháp lý liên quan.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast, Excel…) và các công cụ phân tích tài chính.

Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề tốt.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 20 - 30 triệu VNĐ/tháng, thưởng theo hiệu quả công việc.

Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định.

Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng theo hiệu suất công việc.

Được đào tạo nâng cao kỹ năng kế toán, kiểm soát tài chính, quản lý thuế.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội thăng tiến.

Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát

