Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Dựng video cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh..

Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm.

Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của tổ chức.Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty.

Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của tổ chức.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, truyền thông. Có kiến thức tốt về content, marketing, sáng tạo content chất lượng, thu hút người đọc.

Sử dụng thành thạo phần mềm edit video như Adobe Premiere, CapCut,…

Biết sử dụng một số phần mềm hỗ trợ.

Có khả năng cập nhật các xu hướng nội dung mới lạ, mang tính viral trên mạng xã hội.

Có tư duy logic, nhạy bén, cập nhật nhanh các xu hướng và biến động của ngành cũng như nội dung ngành.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9 - 12tr + hoa hồng + thưởng

Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Lương tháng 13, thưởng vượt chỉ tiêu, thưởng cá nhân, Lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi theo quy định của công ty

Tham gia các khóa đào tạo phát triển năng lực, teambuilding

Môi trường làm việc năng động và thân thiện, được hỗ trợ tốt nhất để hoàn thành công việc

Cơ hội thăng tiến ở vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP

