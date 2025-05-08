Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP

Video Editor

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 21 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Dựng video cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh..
Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm.
Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của tổ chức.Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty.
Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của tổ chức.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, truyền thông. Có kiến thức tốt về content, marketing, sáng tạo content chất lượng, thu hút người đọc.
Sử dụng thành thạo phần mềm edit video như Adobe Premiere, CapCut,…
Biết sử dụng một số phần mềm hỗ trợ.
Có khả năng cập nhật các xu hướng nội dung mới lạ, mang tính viral trên mạng xã hội.
Có tư duy logic, nhạy bén, cập nhật nhanh các xu hướng và biến động của ngành cũng như nội dung ngành.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9 - 12tr + hoa hồng + thưởng
Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Lương tháng 13, thưởng vượt chỉ tiêu, thưởng cá nhân, Lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi theo quy định của công ty
Tham gia các khóa đào tạo phát triển năng lực, teambuilding
Môi trường làm việc năng động và thân thiện, được hỗ trợ tốt nhất để hoàn thành công việc
Cơ hội thăng tiến ở vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: tầng 6, tòa nhà 21 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

