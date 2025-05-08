Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ WAASEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: P 708, tầng 7 số 6 phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Phát triển thị trường, tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng mới (hộ gia đình, văn phòng, trường học, bệnh viện, các tổ chức khác) có nhu cầu về dịch vụ vệ sinh và sửa chữa máy lọc nước.

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng về các dịch vụ và sản phẩm liên quan của công ty.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại, đảm bảo sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng.

Chủ động tiếp cận khách hàng hiện tại để giới thiệu các dịch vụ nâng cấp, các dịch vụ/sản phẩm liên quan nhằm tăng doanh số và duy trì doanh số ổn định.

Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao về doanh số (bao gồm cả doanh số từ khách hàng mới và khách hàng hiện tại) và số lượng khách hàng mới.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh và các hoạt động đã thực hiện.

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ, điện máy, bất động sản, bảo hiểm hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán xuất sắc.

Kỹ năng xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng tốt.

Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng cơ bản.

Nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm và tinh thần cầu tiến trong công việc.

Sẵn sàng di chuyển khi cần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ WAASEE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh từ , thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng hấp dẫn theo doanh số và hiệu quả công việc.

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng.

Các chế độ phúc lợi khác: du lịch, team building, thưởng lễ tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ WAASEE

