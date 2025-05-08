Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MELI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Viwaseen Tower, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, khai thác và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng cho các khóa học của công ty.

Giới thiệu, tư vấn chi tiết về các khóa học phù hợp với nhu cầu của khách hàng qua điện thoại, trực tiếp hoặc online.

Tham gia xây dựng và đề xuất kế hoạch kinh doanh, chiến lược tiếp cận khách hàng nhằm tăng doanh thu.

Hỗ trợ khách hàng giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại liên quan đến khóa học.

Hợp tác với các phòng ban Marketing, PR để quảng bá khóa học và hình ảnh công ty.

Theo dõi và chăm sóc khách hàng cũ, thúc đẩy tái đăng ký, duy trì mối quan hệ lâu dài.

Báo cáo kết quả công việc và doanh thu hàng ngày, tuần, tháng theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu cá nhân và nhóm được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, tư vấn và đàm phán tốt.

Thành thạo các công cụ tin học văn phòng và phần mềm CRM.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc.

Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc tư vấn khóa học.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MELI Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại công ty hoặc online

Mức lương cạnh tranh, thưởng bonus dự án hấp dẫn

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được xét tăng lương hàng năm..

Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN; du lịch hàng năm và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Leader hoặc Supervisor

Được training về kiến thức Crypto miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MELI

