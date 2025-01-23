Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,000 USD

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế

Mức lương
1,500 - 2,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 17 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 1,500 - 2,000 USD

• Phát triển thị trường, kinh doanh thương mại trong nước và quốc tế.
• Tìm kiếm khách hàng và hỗ trợ triển khai thực hiện dịch vụ đảm bảo kế hoạch ngân sách đặt ra.
• Tổ chức lập kế hoạch, xây dựng, thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh định kỳ tháng/quý/năm;
• Hỗ trợ cung cấp các dịch vụ khai thác cảng, dịch vụ logistics 3PL.
• Xây dựng chính sách khách hàng;
• Phối hợp với các phòng ban khác để xử lý các khiếu nại về chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 1,500 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tuổi: > 30
2. Trình độ Chuyên môn/ chuyên ngành: Kinh tế
3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh
4. Kiến thức/ Kỹ năng:
• Am hiểu về luật pháp, thị trường và đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực thương mại (ưu tiên mặt hàng: Boxit; Apatit; chất chống kết dính; Lân; Kali). Kiến thức ngoại thương tốt.
• Có năng lực lãnh đạo; Tổ chức và giám sát thực hiện công việc; Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, quản lý công việc hiệu quả.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 17 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

