Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,000 USD

• Phát triển thị trường, kinh doanh thương mại trong nước và quốc tế.

• Tìm kiếm khách hàng và hỗ trợ triển khai thực hiện dịch vụ đảm bảo kế hoạch ngân sách đặt ra.

• Tổ chức lập kế hoạch, xây dựng, thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh định kỳ tháng/quý/năm;

• Hỗ trợ cung cấp các dịch vụ khai thác cảng, dịch vụ logistics 3PL.

• Xây dựng chính sách khách hàng;

• Phối hợp với các phòng ban khác để xử lý các khiếu nại về chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.