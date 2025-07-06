Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, Toà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

1. Phát triển thị trường & khách hàng:

Tìm kiếm, tiếp cận và mở rộng mạng lưới khách hàng cá nhân/doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ truyền dẫn, hạ tầng viễn thông.

Khai thác hệ sinh thái đối tác: nhà mạng, doanh nghiệp ICT, ISP, doanh nghiệp số, khu công nghiệp, tòa nhà…

2. Quản lý và điều phối hoạt động kinh doanh:

3. Chăm sóc khách hàng và phát triển quan hệ:

Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện hữu; xử lý các yêu cầu, khiếu nại, hỗ trợ kỹ thuật liên quan.

Chủ động cập nhật các xu hướng dịch vụ truyền dẫn và đề xuất sản phẩm/dịch vụ mới phù hợp nhu cầu thị trường.

4. Quản lý đội nhóm:

Hướng dẫn, đào tạo và thúc đẩy hiệu quả làm việc của nhóm nhân viên kinh doanh.

Đánh giá hiệu quả nhân sự trong nhóm; đề xuất chính sách, công cụ hỗ trợ bán hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh doanh, Viễn thông, CNTT, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có từ 3 năm kinh nghiệm kinh doanh B2B trong lĩnh vực viễn thông, CNTT, ISP, hoặc dịch vụ hạ tầng mạng.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc với nhà mạng, Data Center, dịch vụ thuê kênh, đường truyền hoặc giải pháp mạng.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:

Mức lương thỏa thuận theo năng lực;

Thưởng hiệu quả công việc.

Chế độ đãi ngộ:

Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp;

Được tham gia các hoạt động do Công ty tổ chức: Teambuilding, Khám sức khoẻ định kỳ, Year End Party,..

Chế độ chung:

Được review lương hàng năm, thưởng thành tích dựa theo kết quả đánh giá năm;

Đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm;

Được đóng bảo hiểm sức khỏe cao cấp;

Ngày phép: 12 ngày/năm và 6 ngày nghỉ ốm nguyên lương.

Trợ cấp:

Trợ cấp ăn trưa: 40.000đ/bữa, trợ cấp ăn tối: 70.000đ/bữa;

Ăn sáng miễn phí, bữa ăn nhẹ hàng ngày, ngoài ra có tea-break miễn phí,…

Phụ cấp trang điểm (Cho lao động nữ: 250.000/tháng);

Mã giảm giá từ ví VNPAY hàng tháng;

Tặng sim nội bộ VNSKY + Gói cước data, thoại hàng tháng;

Có quà cho nhân viên có con nhỏ: Tết thiếu nhi, Tết Trung thu,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM

