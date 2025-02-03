Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 42 - 200 Triệu

Mức lương 42 - 200 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội
Year End Party, 08/03, 20/10, Ngày nhà giáo,...
Môi trường giáo dục chuyên nghiệp, chính trực, hòa đồng, đảm bảo tính ổn định cao.

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

Khảo sát, nghiên cứu thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong khu vực phụ trách, từ đó đề xuất chính sách/ chương trình marketing thúc đẩy hoạt động kinh doanh;

Xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi, sự kiện đặc biệt để thu hút khách hàng và triển khai chương trình marketing để tăng cường nhận diện thương hiệu.

Chịu trách nhiệm lập và triển khai kế hoạch kinh doanh: Tuyển sinh học sinh mới theo chỉ tiêu số lượng, doanh số, kế hoạch khai giảng lớp được Công ty giao;

Xây dựng các hoạt động tạo nguồn tại địa phương, phát triển quan hệ với các trường phổ thông, các cơ sở giáo dục đào tạo, cơ quan chính quyền và báo chí truyền thông.

Đảm bảo việc vận hành hoạt động tại cơ sở theo quy trình làm việc và định hướng phát triển của Công ty.

Tham gia và báo cáo trong các cuộc họp hàng tuần, hàng tháng do Ban Lãnh đạo chủ trì (họp định kỳ sáng thứ 3 hàng tuần).

Quản lý công tác chăm sóc Khách hàng; Kiểm soát thực hiện và duy trì các tiêu chuẩn dịch vụ tại Trung tâm;

Quản lý và đảm bảo công tác tổ chức, vận hành các lớp học;

Tuyển dụng và đào tạo công việc sales, tư vấn, hành chính và quy trình vận hành hoạt động, đạt chỉ tiêu và chất lượng tuyển dụng nhằm đảm bảo mục tiêu kinh doanh của trung tâm.

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 2-3 năm ở vị trí tương đương

Có năng lực chủ động [vui lòng đọc kỹ mô tả công việc]

Có năng lực sử dụng tiếng Anh [bắt buộc]

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 42 triệu VND - 200 triệu VND

Lương cứng: 20 - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

