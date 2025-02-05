Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980Books làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: lương cứng + Lương Doanh số + Thưởng hiệu quả hấp dẫn + Thưởng nóng + Lương tháng 13. Được xem xét tăng lương hàng năm. + Tham gia Teambuilding, du lịch hàng năm của công ty, tham gia các hoạt động sự kiện của công ty,... + Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo Luật lao động và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Đối ngoại, Ngoại thương, Thương mại…

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm Trưởng phòng/ Quản lý kinh doanh

• Sử dụng thành thạo các công cụ word, excel...

• Có kinh nghiệm làm việc nhóm, leader, ưu tiên ứng viên làm trong lĩnh vực sales hàng tiêu dung hoặc giáo dục, trường học.

• Biết làm dự báo thị trường và kế hoạch báo cáo kinh doanh.

• Có kinh nghiệm về ISO và 5S là một lợi thế.

Tại Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980Books Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980Books

