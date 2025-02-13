Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH YÊU THỰC PHẨM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH YÊU THỰC PHẨM
- Hà Nội: Hưởng các chế độ theo quy định pháp luật Lương tháng 13, thai sản, nghỉ lễ, BHXH, BHTN,.... Tham gia các sự kiện hàng tháng của công ty Nghỉ 12 ngày phép năm Thưởng lễ, Tết,... Đi du lịch cùng công ty Môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp dễ thương., Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Giới thiệu về dịch vụ và sản phẩm của công ty
Tư vấn, giải đáp các vấn đề về chất lượng, giá cả cho khách hàng.
Phát triển việc kinh doanh ở địa bàn được giao phó, nhận đơn đặt hàng.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Chăm sóc khách hàng và bán hàng theo lịch trình đã định.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chịu khó, chăm chỉ, gắn bó lâu dài với công ty
Có kinh nghiệm sale từ 3 - 5 năm
Tại CÔNG TY TNHH YÊU THỰC PHẨM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 12 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YÊU THỰC PHẨM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI