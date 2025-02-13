Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH YÊU THỰC PHẨM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH YÊU THỰC PHẨM
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
CÔNG TY TNHH YÊU THỰC PHẨM

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH YÊU THỰC PHẨM

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hưởng các chế độ theo quy định pháp luật Lương tháng 13, thai sản, nghỉ lễ, BHXH, BHTN,.... Tham gia các sự kiện hàng tháng của công ty Nghỉ 12 ngày phép năm Thưởng lễ, Tết,... Đi du lịch cùng công ty Môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp dễ thương., Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Giới thiệu về dịch vụ và sản phẩm của công ty
Tư vấn, giải đáp các vấn đề về chất lượng, giá cả cho khách hàng.
Phát triển việc kinh doanh ở địa bàn được giao phó, nhận đơn đặt hàng.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Chăm sóc khách hàng và bán hàng theo lịch trình đã định.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Chịu khó, chăm chỉ, gắn bó lâu dài với công ty
Có kinh nghiệm sale từ 3 - 5 năm

Tại CÔNG TY TNHH YÊU THỰC PHẨM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 15 triệu VND
Lương cứng: 12 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YÊU THỰC PHẨM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH YÊU THỰC PHẨM

CÔNG TY TNHH YÊU THỰC PHẨM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 11 Đường 4A, KDC Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

