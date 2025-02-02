Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH PI GAMING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hỗ trợ chi phí cơm trưa. Tiền chuyên cần 500.000 đồng mỗi tháng. Thưởng lễ 30/4 &1/5, 2/9, tết DL, tết AL,ốm đau, cưới hỏi, farewell, sinh nhật, teambuilding... Môi trường làm việc Chuyên nghiệp, Cởi mở nhiều cơ hội thăng tiến với văn hoá “Đề xuất, Sáng tạo, Chia sẻ”. Được làm remote 2 ngày / tháng. Kết nối đồng nghiệp qua các buổi văn hóa của công ty hàng tháng., Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

1. Lên kế hoạch target khách hàng B2B, quản lý pipeline kinh doanh, theo dõi chỉ số hiệu suất bán hàng (KPI).

2. Phân bổ công việc, xây dựng quy trình xử lý yêu cầu và khiếu nại của khách hàng.

3. Đảm bảo tính năng như đặt tour, kết nối Merchants hoạt động mượt mà.

4. Lãnh đạo đội ngũ, xây dựng chiến lược hợp tác với Merchants và OTAs.

5. Quản lý nhóm CSKH, đảm bảo chất lượng dịch vụ hỗ trợ 24/7.

6. Lãnh đạo phát triển tính năng liên quan đến du lịch trên app.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH PI GAMING Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 25 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PI GAMING

