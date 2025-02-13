Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN FRESH TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1/ Quản lý và phát triển nhân sự cấp dưới:

Trực tiếp tham gia tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự kinh doanh trực thuộc phòng.

Xây dựng và triển khai các chính sách, cơ chế ưu đãi cho nhân sự phòng kinh doanh.

Xây dựng kế hoạch và chỉ tiêu công việc cho nhân sự thuộc phòng kinh doanh.

Thúc đẩy, tạo động lực và truyền cảm hứng cho tất cả các thành viên, gắn kết nội bộ và đoàn kết vì mục tiêu chung của phòng/ban và của cả công ty.

Xây dựng chương trình huấn luyện/đào tạo nội bộ định kỳ cho nhân viên cấp dưới (các kỹ năng mềm như: thuyết phục, đàm phán, kiến thức thực tiễn và chia sẻ kinh nghiệm...)

Xây dựng các cơ chế, chính sách phúc lợi, chế đỗ đãi ngộ thu hút và giữ chân nhân tài cho phòng kinh doanh.

2/ Quản lý và điều phối hoạt động kinh doanh:

Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm, đảm bảo kế hoạch đó phù hợp với mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

Thường xuyên cập nhật tình hình biến động của thị trường trong nước và thế giới, đặc biệt các thị trường công ty đang khai thác để có sự điều chỉnh kịp thời.

Nghiên cứu và phân tích thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh để đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.

Giám sát, điều phối hoạt động kinh doanh của đội ngũ nhân viên.

Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và đưa ra các giải pháp cải thiện.

Xây dựng quy trình bán hàng – chăm sóc khách hàng và quản lý dữ liệu khách hàng trên hệ thống phần mềm của công ty (Phần mềm Base). Chuẩn hóa và dần áp dụng hoàn toàn việc chuyển đổi số trong quản lý nhân sự và công việc của phòng kinh doanh.

3/ Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng:

Xác định nhu cầu của khách hàng: nghiên cứu thị trường, khảo sát ý kiến khách hàng, phân tích dữ liệu bán hàng nhằm tối ưu hóa sản phẩm và tối đa hóa lợi nhuận cho công ty.

Tạo dựng mối quan hệ cá nhân: Mối quan hệ cá nhân là nền tảng cho mối quan hệ kinh doanh bền vững. Trưởng phòng kinh doanh cần dành thời gian để tìm hiểu về khách hàng, xây dựng mối quan hệ tin cậy và tôn trọng.

Cung cấp dịch vụ khách hàng chất lượng: Mối quan hệ với khách hàng sẽ được củng cố nếu họ nhận được dịch vụ khách hàng chất lượng. Trưởng phòng kinh doanh cần đảm bảo rằng đội ngũ nhân viên kinh doanh của mình được đào tạo bài bản và có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách kịp thời, hiệu quả.

Tạo ra giá trị cho khách hàng: Mối quan hệ với khách hàng sẽ được duy trì nếu họ cảm thấy rằng họ đang nhận được giá trị từ doanh nghiệp. Trưởng phòng kinh doanh cần đảm bảo rằng sản phẩm/dịch vụ của công ty luôn đáp ứng nhu cầu, kỳ vọng của khách hàng.

Tương tác với khách hàng thường xuyên: Thông qua các buổi gặp mặt, hội thảo, hoặc các sự kiện, các chương trình tri ân khách hàng.

4/ Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới:

Định kỳ phối hợp các phòng ban liên quan lên kế hoạch khảo sát nghiên cứu thị trường và các tuyến điểm mới nhằm xây dựng được sản phẩm đặc thù mang bản sắc và giá trị cốt lõi mà công ty mong muốn đem đến cho khách hàng khi trải nghiệm dịch vụ của công ty.

Tham gia các chương trình hội thảo, hội chợ du lịch thường niên mở rộng mối quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước, tìm kiếm cơ hội hợp tác ở những thị trường mới và tiềm năng.

5/ Quản lý và theo dõi quá trình bán hàng của nhân sự cấp dưới:

Quản lý và kịp thời can thiệp chỉ đạo quá trình bán hàng theo quy trình và quy định của công ty tránh những sai sót trong quá trình nhân viên tiếp xúc khách hàng và chốt hợp đồng.

Đảm bảo các yêu cầu của khách hàng đã thông qua đều được đáp ứng đúng thời hạn và chất lượng. Đảm bảo các yêu cầu về mặt kỹ thuật trong quá trình phê duyệt giá bán cho nhân viên, đảm bảo được mức lợi nhuận tối thiểu khi thanh/quyết toán tour.

Trực tiếp kiểm tra việc soạn thảo và ký kết hợp đồng với khách hàng của nhân viên cấp dưới. Bảo đảm quyền – lợi ích chính đáng của công ty. Phối hợp các bộ phận liên quan theo dõi việc thực hiện hợp đồng được suôn sẻ và đúng cam kết với khách hàng.

Trực tiếp tham gia chỉ đạo, hỗ trợ nhân viên khi xảy ra sự cố về tour, xây dựng phương án quản trị rủi ro và dự liệu các tình huống có thể phát sinh để có phương án xử lý.

Theo dõi tình hình công nợ và thu hồi công nợ đúng thời hạn.

Xử lý các chi phí hoa hồng môi giới theo quy định.

6/ Xây dựng mạng lưới đại lý và đối tác liên minh:

Xây dựng mạng lưới liên kết với các đối tác, đại lý, kênh phân phối để mở rộng quy mô và đạt mục tiêu doanh số.

Tìm kiếm các đối tác có thế mạnh về thị trường tiềm năng, có độ tin cậy và uy tín để hợp tác cùng bán các sản phẩm chung.

Phối hợp chặt chẽ với phòng điều hành trong việc thẩm định và đánh giá các nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước. Định kỳ kiểm tra và bổ sung các nhà cung cấp mới chất lượng và có chính sách giá tốt.

7/ Xây dựng hình ảnh công ty và công tác truyền thông:

Phối hợp với Phòng Marketing xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình giới thiệu sản phẩm, ra mắt sản phẩm, dịch vụ mới, ưu đãi dịp lễ, tri ân khách hàng...

Tham mưu đề xuất với Ban lãnh đạo và phối hợp chặt chẽ với Phòng Marketing trong công tác xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh công ty trên tất cả các nền tảng mạng xã hội như: TikTok, Facebook, Youtube, Instagram, Zalo...

Phối hợp xây dựng kế hoạch và chiến lược truyền thông sản phẩm mới, kế hoạch tiếp cận khách hàng mục tiêu thông qua các kênh truyền thông truyền thống và hiện đại. Phát triển mối quan hệ với những đối tượng có sức ảnh hưởng đến công chúng: KOL, KOC...

8/ Đánh giá và báo cáo:

Tự đánh giá tiến độ và kết quả công việc được giao.

Báo cáo định kỳ tuần/tháng/quý/năm theo chỉ đạo từ cấp trên

9/ Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo trong phạm vi công việc.