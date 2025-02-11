Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ phần Dịch Vụ Đồ Cúng Tâm Linh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12/10/41 Đường 53, phường 14, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Đến 30 Triệu

• Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số

• Hoạch định và triển khai chiến lược kinh doanh giúp công ty mở rộng thêm khách hàng và đảm bảo độ phủ rộng thương hiệu của doanh nghiệp

• Chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh

• Xây dựng và phát triển các mối quan hệ khách hàng bền chặt lâu dài

• Xây dựng chương trình bán hàng, từ bước lên kế hoạch đến khi chốt số liệu và giao hàng

• Báo cáo về các kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí lãi lỗ sau khi bán hàng

• Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc Kinh tế

• Có kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Kinh doanh hoặc Giám đốc kinh doanh.

• Năng động, sáng tạo và chủ động với công việc; phù hợp các giá trị cốt lõi của công ty.

• Thành thạo kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và tạo ảnh hưởng ở mọi mức độ tổ chức.

• Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh

- Tuổi: 30 – 40. Có sức khoẻ tốt.

- Có điện thoại Smartphone và laptop cá nhân.

Tại Công Ty Cổ phần Dịch Vụ Đồ Cúng Tâm Linh Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các chế độ Bảo hiểm y tế, BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ.

- Mức thu nhập: 30 triệu/tháng.

- Thử việc 03 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Dịch Vụ Đồ Cúng Tâm Linh

